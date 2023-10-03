شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: المركبة الفضائية اليابانية المتجهة للقمر تقترب من وجهتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وكالة استكشاف الفضاء اليابانية (JAXA)، أن مركبة الهبوط الذكية لاستكشاف القمر (SLIM) دفعت محركها لمغادرة مدار الأرض، وأن مركبة الهبوط القمرية اليابانية في طريقها إلى وجهتها النهائية.

وفقا لما ذكره موقع "Space"، أطلقت SLIM محركها الرئيسي لمدة 39 ثانية، بينما كانت يحلق على ارتفاع حوالي 410 ميلاً (660 كيلومترًا) فوق جنوب المحيط الأطلسي، حسبما قال مسؤولو وكالة استكشاف الفضاء اليابانية عبر موقع X (تويتر سابقًا).

وأضافوا أنه إذا سارت الأمور وفقًا للخطة، فسيقوم المسبار بأول لقاء له مع القمر يوم الأربعاء الموافق 4 أكتوبر، حيث تم إطلاق SLIM إلى مدار الأرض في 6 سبتمبر، جنبًا إلى جنب مع تلسكوب قوي للأشعة السينية يسمى XRISM.

وقضى أعضاء فريق SLIM الأسابيع القليلة التالية في فحص مركبتهم الفضائية، والتأكد من أن أنظمتها المختلفة تعمل بشكل صحيح قبل رحلتها إلى القمر.

سار هذا العمل على ما يرام، لذلك أرسل الفريق SLIM في طريقه، وبعد تنفيذ أي مناورات تصحيحية ضرورية، تخطط لعقد أول لقاء مع القمر مساء يوم 4 أكتوبر.

لا تزال محاولة هبوط SLIM بعيدة، بينما ستصل يوم الأربعاء إلى خطوة أخرى في رحلة المسبار الطويلة والموفرة للوقود إلى القمر، وقال مسؤولو وكالة استكشاف الفضاء اليابانية إن SLIM سيصل على الأرجح إلى مدار القمر بعد ثلاثة إلى أربعة أشهر من إطلاقه، وستأتي محاولة الهبوط بعد شهر أو شهرين من ذلك.

وسيكون النجاح في هذه المحاولة القادمة تاريخياً؛ وحتى الآن، لم يتمكن سوى الاتحاد السوفييتي والولايات المتحدة والصين والهند من الهبوط السلس على سطح القمر.

وقال مسؤولون في وكالة استكشاف الفضاء اليابانية، إن القدرة على القيام بمثل هذا الهبوط الدقيق يمكن أن تسمح للبعثات المستقبلية بالوصول إلى مواقع صعبة ولكنها مثيرة للاهتمام علميا على القمر وعوالم أخرى خارج الأرض.