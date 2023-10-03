تكنولوجيا: HP تعلن عن أجهزة HP Chromebook Plus وChromebook Plus x360 في الولايات المتحدة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت HP عن جيل جديد من أجهزة Chromebook الذي يتضمن أجهزة HP Chromebook Plus وChromebook Plus x36.

يتميز جهاز HP Chromebook Plus بحجم شاشة 15.6 إنش، وجودة عرض FHD، كما تدعم معدل تحديث 144Hz، ويدعم الجهاز نظام صوتي بتقنية “Bang and Olufsen”، كما يضم كاميرة webcam بدقة 1080 بيكسل مع ميزة قفل الكاميرة لدعم الخصوصية، وأيضاً زر لغلق الميكروفون.

كما يدعم Chromebook Plus معالج Intel Core i3-N305 الذي يأتي بكرت الشاشة المدمج Intel UHD، أيضاً يأتي الجهاز بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، وإختيارات في السعة التخزينية بين 128 أو 256 جيجا بايت.

ويدعم HP Chromebook Plus عمر شحن يصل إلى 10 ساعات من التشغيل، كما يأتي بالإصدار الأخير من نظام تشغيل ChromeOS بميزة الوصول إلى متجر جوجل بلاي، وللإتصال يدعم الجهاز Wi-Fi 6، والبلوتوث 5.3، كما يأتي باثنان من منافذ USB C، ومنفذ USB A، مع مدخل 3.5مم للسماعات.

من جانب أخر ينطلق Chromebook Plus x360 بحجم شاشة 14 إنش، وجودة عرض WUXGA، كما تدعم الشاشة خاصية اللمس والإدخال بقلم stylus.

وتتميز الشاشة بالإنحناء 360 درجة لدعم المستخدم بعدد من الأوضاع التي تشمل وضع الجهاز اللوحي، وغيرها من أوضاع في تثبيت الشاشة، كما يضم الجهاز كاميرة بدقة 5 ميجا بيكسل بجودة FHD.

كما يدعم Chromebook Plus x360 الجيل 12 من معالجات إنتل في معالج Intel Core i5، مع كرت الشاشة المدمج Intel Iris Xe، أيضاً يتميز بذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام في ذاكرة LPDDR5، وسعة تخزين 512 جيجا بايت في سعة SSD.

وينطلق الجهاز بنظام تشغيل ChromeOS، كما تدعم بطارية الجهاز 10 ساعات من التشغيل، ويأتي بنفس إختيارات الإتصال ونظام الصوتيات المميز لجهاز HP Chromebook Plus.

أيضاً من المقرر أن يتوفر HP Chromebook Plus بسعر 499 دولار، بينما ينطلق Chromebook Plus x360 بسعر 699 دولار، على أن يتوفر في سوق الولايات المتحدة في 8 من أكتوبر.

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