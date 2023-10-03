تكنولوجيا: سامسونج تطلق إصدارها الخاص من قلم Samsung S Pen Creator بسعر 159 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت العملاق الكوري إصدارها الخاص من قلم Stylus اليوم بعنوان Samsung S Pen Creator، والذي يتوفر اليوم عبر متجرها بسعر 159 دولار.

طورت سامسونج إصدارها الخاص من قلم Creator الذي يستهدف المبدعين من المستخدمين بشكل خاص، والذي يأتي بتحسينات في مستوى الحساسية عند الإمالة بهدف دعم المستخدم بآداء بتفاصيل أكثر دقة.

كما يدعم تصميم القلم التبديل السريع بين وضع الرسم ووضع تدوين الملاحظات، دون الحاجة لتغيير طرف القلم في البداية.

أيضاً صمم قلم S Pen Creator لدعم المستخدمين من المبدعيين في العمل لفترات طويلة، وذلك من خلال أبعاد أكثر تناسق لتجربة سلسة في راحة اليد.

كما يدعم القلم الإتصال مغناطيسياً بالجزء الخلفي من الأجهزة اللوحية، ويتوافق القلم مع عدد كبير من أجهزة وهواتف سامسونج من سلسلة Galaxy.

يذكر أن سامسونج تقدم القلم مع اثنان من الأطراف للتبديل، وملقط لتعديل القلم، كما يتوفر القلم باللون الأبيض بلمسات باللون الفضي، أيضاً يتميز بأبعاد 9.1 في 153.35 في 8.7 مم، ووزن خفيف 10.6 جرام، ويدعم مقاومة الماء بمعايير IPX4.

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