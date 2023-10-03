تكنولوجيا: HMD تكشف عن الإصدار الخاص من هاتف Nokia XR21

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شركة HMD عن إصدارها الخاص من هاتف Nokia XR21 والذي يتميز بتصميم بلاتيني، وسعر 699 يورو.

قامت شركة HMD بإنتاج 50 وحدة من الإصدار الخاص من هاتف Nokia XR21، إلا أن الشركة طرحت 30 وحدة فقط للبيع.

ويتميز الإصدار الخاص من هاتف Nokia XR21 بتصميم بلاتيني، كما يضم الهاتف شاشة LCD بحجم 6.49 إنش، وجودة عرض FHD+، أيضاً تدعم الشاشة معدل تحديث 120Hz، وسطوع بنسبة 550 nit.

كما تأتي الشاشة بطبقة حماية من Gorilla Glass Victus، ويدعم الهاتف معايير MIL-STD 810H لمقاومة أعلى، كما يدعم معايير IP68 في مقاومة الماء وأيضاً يدعم معايير IP69K لمقاومة الغبار والماء وأيضاً السقوط العرضي.

ويضم الهاتف كاميرة سيلفي بدقة 16 ميجا بيكسل، كما يتميز بإعدادات مزدوجة في الكاميرة الخلفية بمستشعر رئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل، مع مستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا فائقة الإتساع، كما تضم إعدادات الكاميرة فلاش LED.

أيضاً يدعم Nokia XR21 رقاقة معالج Snapdragon 695، مع ذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 جيجا بايت.

وأتي الهاتف بقدرة بطارية 4800 mAh، كما يدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 33W، وينطلق الهاتف بنظام تشغيل Android 12، ويتوفر الإصدار البلاتيني الخاص من هاتف Nokia XR21 بسعر 699 يورو، على أن يتوفر في أسواق المملكة المتحدة، وفرنسا، وألمانيا، والنمسا، وهولندا، وبلجيكا، وإسبانيا، وإيطاليا، وأيضاً فنلندا.

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