تكنولوجيا: تفاصيل مواصفات Oppo Find N3 وصور ثلاثية الأبعاد قبل الإعلان المرتقب

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشف موقع “Digital Chat Station” عن تفاصيل مواصفات Oppo Find N3، مع صور إعلامية ثلاثية الأبعاد توضح تصميم هذا الإصدار.

تستعد شركة Oppo قريباً للإعلان عن إصدارها الجديد من الهواتف القابلة للطي Find N3، ولقد شغل هذا الإصدار عدد من التسريبات إستعداداً للإعلان الرسمي.

وتؤكد الصور ثلاثية الأبعاد على التصميم النحيف لإطار الهاتف، وتكشف الصور عن الجزء العلوي من الهاتف، الذي لا يتضمن منفذ USB C للشحن، كما تشير التسريبات إلى أن الجانب الأيمن من إطار الهاتف يضم زر كتم الصوتيات.

كما أوضحت التسريبات التي نشرت عبر “Digital Chat Station ” أن هذا الإصدار يضم شاشة OLED داخلية بحجم 7.82 إنش، ودقة عرض 2268 في 2440 بيكسل، كما تدعم الشاشة معدل تحديث 120Hz.

بينما تأتي شاشة الغطاء الخارجي OLED بحجم 6.31 إنش ودقة عرض 2484 في 1116 بيكسل، ومعدل تحديث 120Hz.

كما يدعم هذا الإصدار رقاقة معالج Snapdragon 8 Gen 2، وذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام، مع سعة تخزين 1 تيرابايت.

وتأتي كاميرات السيلفي في Oppo Find N3 بدقة 32 و20 ميجا بيكسل، بينما تتميز الكاميرة الرئيسية بإعدادات ثلاثية بمستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل، مع مستشعر بدقة 48 ميجا بيكسل بزوايا عرض فائقة الإتساع، ومستشعر telephoto بدقة 64 ميجا بيكسل ودعم التكبير البصري حتى 3 مرات.

كما يدعم هذا الإصدار بطارية بقدرة 4805 mAh، وتقنية الشحن السريع بقدرة 100W، ومن المقرر أن يدعم الهاتف الشحن اللاسلكي.

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