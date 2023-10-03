أفضل 5 من أدوات الذكاء الاصطناعي تساعدك في حياتك اليومية

في رحلتنا مع الذكاء الاصطناعي نصطحب العديد من المهام التي نقوم بها في يومنا وفي حياتنا العادية، بعد انتشار روبوتات المحادثات مثل Google Bard او ChatGPT او Bing Chat بدأت موجة جديدة من تعظيم الذكاء الاصطناعي التي اوجدت استعمالات عديدة ومتنوعة لهذه التقنية المتقدمة، في هذا المقال سنتحدث عن أدوات مفيدة تستغل الذكاء الاصطناعي تفيدك وتساعدك في المهام اليومية في حياتك، فتابع معنا.

الذكاء الاصطناعي في الحياة اليومية

يمكن ان نقول ان تدخل الذكاء الاصطناعي في الحياة اليومية يعتبر أمر شامل لجوانب كبيرة في الحياة، حيث انه يساعد في العديد من المهام المختلفة ضمن حياتك؛ أمور مثل العمل والإنتاجية وخلافها يمكن استغلال هذه التقنية في انجازها وتحسينها والمساعدة بها، وأمور أخرى مثل الروتين اليومي والتذكيرات المختلفة وغيرها أيضًا يمكن ان تخضع للذكاء في تسهيلها على الإنسان، فعنوان هذا المقال قد يشمل العديد من المقالات الأخرى، لكن على أي حال من أجل التخصص سنذكر أدوات تساعدك فعلًا في روتينك اليومي وبعض مهامك، على ان نزيد من مقالاتنا حول أدوات الذكاء الاصطناعي في وقت آخر.

1- أداة Notion AI

من منا لا يعرف Notion ومميزات برنامج Notion، لمن لا يعرفه فهو برنامج لمساحات العمل، يمكنك استعماله لإنشاء مساحة عمل رقمية تكتب فيها ملاحظاتك وجداولك واعمالك ووظائفك ومهامك وغيرها من الأمور التي تحتاجها، موجود على الويندوز وعلى Android وعلى iOS ولا غنى عن Notion لأي شخص، لكن هناك جزء منه قد تحسن على الجانب وهو Notion AI، وهي أداة اضافية عندما تستعمل البرنامج نفسه، بهذه الإضافة تنتقل التجربة وتتحول 180 درجة للأفضل حيث يمكن بهذا الشكل ان يقوم Notion ببعض المهام التي كنت ان تقوم بها انت يدويًا بشكل تلقائي.

على سبيل المثال ان كانت لديك مهمة معينة في العمل او في المنزل ويجب ان تنجزها في وقت محدد ولديك Deadline معين لها، يمكن لأي شريك لك في بيئة العمل هذه ان يدخل ويخبرك بتغيير الـDeadline، لنقل ان هذا الميعاد كان يوم الجمعة القادم، ومن ثم تقرر تغيير الموعد الى الثلاثاء، هنا الذكاء الاصطناعي في Notion سيقوم وحده بإدارك ما حدث وسيغير الـDeadline تلقائيًا، لا حاجة لك لأن تقوم بتغييره يدويًا، هذا غير وظائف مختلفة مررنا بها ان تقوم بتلخيص شيء مكتوب في هيئة نقاط او في هيئة جدول، او تقوم بتسجيل مهام قد تمت او ان تُعيد كتابة ما هو امامك بشكل افضل، تخيل ان Notion من الأدوات القوية في عالم تنظيم الحياة فكيف ستكون هذه الأداة بإضافة الذكاء الاصطناعي، للأسف فالأداة ليست مجانية فهي بسعر 10 دولارات شهرية.

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2- أداة Taskade

هذه أداة شبيهة بـNotion الى حد كبير، هي Workspace خاصة أيضًا، لكن الفرق هنا انها كلها مبنية على فكرة استغلال الذكاء الاصطناعي في ما تقوم به، يمكنك استغلال هذه الأداة في انشاء Mind map او خريطة ذهنية لكل مهامك ولكل جداولك اليومية، وفي كل جزء وفرع من هذه الخريطة تستطيع اضافة مهام فرعية بشكل تلقائي باستخدام Taskade، ومن ثم يمكنك استغلالها في العمل على النصوص والمستندات والتعديل على المكتوب كذلك، كما يمكنها التعديل على مهامك اليومية بإضافة مهام فرعية او التعديل على الوصف الخاص بالمهمة بزيادة التفاصيل التي ستفيدك بشأن هذه المهمة.

الجميل في الأمر بشأن هذه الأداة ان كل هذا يتم بدون أي تدخل منك، كل ما تقوم به على الأداة فالأداة هي من تقوم به، اعني انت تتدخل بنسبة بسيطة ومن ثم تترك جزءًا كبيرًا من المهام للأداة لتقوم هي به، وهذا أمر مذهل فاستغلال الذكاء الاصطناعي هنا قوي، تصور ان تستعمل هذه الأداة في مهامك المنزلية بالإضافة الى مهام عملك او أي شيء آخر، قد يصبح الأمر أسهل عليك بكثير، الأداة مجانية لـ1000 نقطة كل شهر ويمكن الاشتراك في اشتراكات عائلية تبدأ من 4 دولارات شهرية بينما اشتراكات العمل تبدأ من 20 دولار شهرية

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3- أداة Vondy

ليست أداة واحدة هي مجموعة من الأدوات المتعددة في مكان واحد، أداة Vondy من أدوات الذكاء الاصطناعي متعددة المهام التي تساعدك في العديد من جوانب حياتك، على سبيل المثال في الكتابة، أداة Vondy هي أداة تستطيع استغلال الذكاء الاصطناعي في كتابة أي شيء، بريد الكتروني او منشور لوسائل التواصل الإجتماعي او قصة او رواية او حتى مجموعة من النكات، لا حدود للكتابة في هذه الأداة بشكل غريب، يمكنها الدخول الى Notion وانشاء Templates لأي شيء على التطبيق كما يمكنها المساعدة في مجال البرمجة.

أيضًا في امكان Vondy انشاء صور وتصميمها لك، او مساعدتك في حياتك الشخصية عن طريق أدوات مثل ان تساعدك في كيفية تربية حيواناتك الأليفة وتهتم بهم، او عن طريق ان تخبرك وتعطيك بعض النصائح في علاقاتك وحياتك، او حتى ان يكون لديك دليل سفر من هذه الأداة يُخبرك اين تذهب واين يمكنك السفر واي الأماكن تزور، يمكنني ان اكتب مقالات عن أدوات Vondy المختلفة لكنها ترشيح ممتاز، بعض الادوات مجانية ولكن بعضها يحتاج ان تشترك شهريًا في الأداة

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4- أداة Bardeen AI

هذه الأداة ذكرناها في مقالنا حول أدوات الذكاء الاصطناعي التي تفيد في عالم الإنتاجية، وهي أداة يمكن ان تستغلها أيضًا في حياتك اليومية من تنظيم ومن اهتمام وغيره، كما قلنا في المقال السابق هي أداة تستغلها من أجل اتمام العديد من المهام الروتينية بشكل سريع وتلقائي بدلًا من ان تقوم بها انت، أداة تُسهل عليك كل شيء من جوانب حياتك خاصة انها ترتبط مع مجموعة كبيرة من الادوات الأخرى والبرامج الأخرى التي تستفيد منها، أداة ممتازة فعلًا وتستطيع استغلالها في اكثر من مهمة يومية وحياتية مختلفة، كما قلنا في المقال السابق هذه ليست أداة مجانية لكل الاستعمالات، الاستعمالات الأساسية مجانية وقد لا تحتاج ان تشترك فيها لكن ان احتجت الاشتراك المدفوع فهو بسعر 10 دولارات لكل 500 نقطة.

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5- أداة Eesel

هذه الأداة عبارة عن مُساعد ذكي لك وانت تتصفح الإنترنت، واعني بكلمة مُساعد ذكي ان حدود استعمالها هي حدود مخيلتك انت، الفكرة انه يستطيع الوصول الى كل صفحات الويب التي تفتحها ومنها تستطيع استغلال الأداة في قراءة الصفحة وتلخيصها واستخراج معلومات منها، يمكنك بكل سهولة ان تربط الأداة بكل صفحات ويب التي تفتحها وكل التبويبات الموجودة على المتصفح أمامك بدون مشاكل، وهذا ممتاز لأنك تستطيع استغلال الأداة في كل شيء سواء في حياتك الدراسية او في حياتك الخاصة او في عملك او في أي شيء آخر، يمكنك استغلال Eesel مع برامج وأدوات اخرى مثل Notion وGoogle Docs وSlack وغيرها من الأدوات بسهولة، سعر الأداة مجاني لـ50 رسالة شهرية و50 صفحة ويب، لكن الإشتراكات المدفوعة تبدأ من 100 دولار شهرية.

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الذكاء الاصطناعي في حياتنا اليومية

عنوان “الذكاء الاصطناعي في حياتنا اليومية” هو عنوان عائم بعض الشيء؛ لأنه بالتدقيق فكل شيء حولك به نوع من الذكاء الاصطناعي، حتى الآلات الحاسبة هي نوع من الذكاء لكن الضعيف، ولهذا فإن وجود أداة تختص بحياتك اليومية باستعمال الذكاء لا يعني انها ستكون أداة يومية حصرية للحياة خارج العمل، بل هي أداة ستفيد كل جوانب حياتك بشكل عام، حتى في العمل وفي الدراسة وفي كل شيء، العالم يتطور حولنا ويجب ان نستغل وجوده، الحياة لن تنتظرك لأن تلحق بها، الحق بها انت.