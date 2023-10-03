شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تلسكوب جيمس ويب يلتقط فئة جديدة تمامًا من العوالم.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تلسكوب جيمس ويب الفضائي التابع لناسا عن فئة غامضة جديدة من الأجسام أثناء النظر إلى سديم أوريون على بعد حوالى 1344 سنة ضوئية، فإن الأجسام الثنائية ذات كتلة تعادل كوكب المشترى لذلك أطلق عليهم اسم"JUMBOs"، وهى فئة جديدة غريبة من العوالم التى يبدو أنها تتحدى التصنيف، حتى أنها تركت العلماء في حيرة من أمرهم.

وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يُطلق على هذه العوالم اسم JUMBOs لأنها تشبه كوكب المشترى فى الكتلة، لكنها لا يمكن أن تكون كواكب لأنها لا تدور حول نجمها الأصلي، كما أنها أصغر من أن تكون نجومًا.

تحتوى هذه الأجسام على البخار والميثان فى أغلفتها الجوية ودرجات حرارة سطحها الجهنمية تبلغ حوالي 1830 درجة فهرنهايت (1000 درجة مئوية)، لكن الخبراء لا يعتقدون أنها موطن لحياة فضائية.

تم التعرف على أجسام جامبو فى الصور الجديدة التي كشفت عنها وكالة الفضاء الأوروبية (ESA) والتى تظهر سديم أوريون بتفاصيل غير مسبوقة.

ووفقا للوكالة، ألمحت البيانات المستمدة من التلسكوبات الأرضية إلى وجود هذه الأجسام قبل أن يتم التعرف عليها رسميا من جانب جيمس ويب.

وقال البروفيسور مارك ماكوجريان من وكالة الفضاء الأوروبية لصحيفة الجارديان: "كنا نبحث عن هذه الأجسام الصغيرة جدًا ووجدناها"، مضيفا "نجدها في الأسفل بحجم كتلة المشتري، أو حتى نصف كتلة المشتري، تطفو بحرية، غير مرتبطة بنجم".

تتضمن JUMBOs كلمة "ثنائى" فى اسمها لأن بعضها يأتى فى أزواج، مثل الأنظمة الشمسية الثنائية التى تحتوى على نجمين.

لاحظ تلسكوب جيمس ويب حوالى 40 زوجًا من هذه الأجسام فى المجمل، وفى حين أن جامبو أصغر من أن تكون نجومًا، فهذا لا يعنى أنها كواكب.