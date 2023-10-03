شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: SpaceX تفوز بعقد بقيمة 70 مليون دولار مع قوة الفضاء الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فازت شركة SpaceX بأول عقد لها مع قوة الفضاء الأمريكية لكوكبة الأقمار الصناعية الجديدة Starshield، حيث تبلغ قيمة العقد لمدة عام واحد 70 مليون دولار، وهذا ما أكده المتحدث باسم قوة الفضاء في بيان.

ووفقا لما ذكره موقع "space"، على الرغم من أنه لا يُعرف سوى القليل عن Starshield، إلا أن SpaceX كشفت عن بعض الجوانب الرئيسية لهذا الأمر، على سبيل المثال، سيستخدم هذا المشروع نفس النوع من تكنولوجيا النطاق العريض الموجودة في كوكبة الأقمار الصناعية ستارلينك التابعة للشركة، ومع ذلك سيتم توجيهه نحو الاستخدامات الحكومية، خاصة من جانب الجيش الأمريكي والوكالات المرتبطة به.

ستستفيد "Starshield من تقنية Starlink الخاصة بـ SpaceX والقدرة على الإطلاق لدعم جهود الأمن القومي.

وسيكون للمشروع ثلاثة استخدامات رئيسية: مراقبة الأرض، والاتصالات، واستضافة "مهام حمولة العملاء الأكثر تطلبا".

هذا الاستخدام الثالث يترك الباب مفتوحًا أمام إمكانية وجود مجموعة واسعة من الأدوات وأنواع المهام، وتضيف شركة SpaceX: "إن أقمار Starshield الصناعية قادرة على دمج مجموعة واسعة من الحمولات، مما يوفر تنوعًا فريدًا للمستخدمين".

تعد Starlink شبكة الأقمار الصناعية للاتصالات ذات النطاق العريض للمستهلكين من SpaceX، تُستخدم في المقام الأول للوصول إلى الإنترنت عالي السرعة في المناطق النائية أو في البحر أو في المواقع التي لا تحتوي على بنية تحتية موجودة للإنترنت، ومع ذلك، فقد تم استخدام ستارلينك على نطاق واسع من جانب الحكومة والجيش الأوكرانيين طوال الغزو الروسي المستمر لأوكرانيا.

اختبرت القوات الجوية الأمريكية أيضًا Starlink لأغراض عسكرية في وقت مبكر من عام 2020، وذلك عندما أجرت القوات الجوية تمرينًا "بالذخيرة الحية الضخمة" والذي شهد توفير الأقمار الصناعية روابط اتصال بين الأصول العسكرية المنتشرة في جميع أنحاء الولايات المتحدة للمساعدة في إسقاط طائرة بدون طيار وصاروخ كروز.

ستوفر Starshield مستويات أعلى من الأمن السيبراني مقارنة بأقمار Starlink النموذجية، وفقًا لصفحة Starshield الخاصة بـ SpaceX، والتي تتميز "بقدرة تشفير إضافية عالية الضمان لاستضافة الحمولات السرية ومعالجة البيانات بشكل آمن، وتلبية المتطلبات الحكومية الأكثر تطلبًا".

ستكون الأقمار الصناعية قادرة على التواصل مع أقمار Starlink الصناعية الحالية من خلال أنظمة اتصالات الليزر الموجودة بالفعل على متن كوكبة النطاق العريض الضخمة التابعة لشركة SpaceX، مما قد يعزز نطاق وقدرات Starshield حيث تقوم الشركة والبنتاجون بتطوير الكوكبة الجديدة التي تركز على الجيش.