تكنولوجيا: كل ما تحتاج معرفته عن مشكلة ارتفاع حرارة هواتف آيفون 15 الجديدة

القاهرة - سامية سيد - اعترفت شركة أبل بمشكلة ارتفاع حرارة هواتف أيفون 15 الجديدة، وذلك بعد شكوي العديد من المستخدمين عقب شراء الهاتف، وهو الأمر الذى كان بمثابة مشكلة كبيرة لهم.

ابل تتهم مجموعة من التطبيقات

فيما قالت الشركة إن نشاط بعض التطبيقات في الخلفية، إضافة إلى خلل في نظام التشغيل iOS 17 وتطبيقات الطرف الثالث هي التي السبب فى المشكلة، وذلك حسبما ذكرت مجلة فوربس.

رد أبل:

وقال متحدث باسم الشركة في بيان: "لقد حددنا بعض الظروف التي يمكن أن تتسبب في ارتفاع درجة حرارة جهاز iPhone أكثر من المتوقع"، "قد يصبح الجهاز أكثر دفئًا خلال الأيام القليلة الأولى بعد إعداده أو استعادته بسبب زيادة نشاط الخلفية.

كما وجدنا أيضًا خطأ في iOS 17 يؤثر على بعض المستخدمين وسيتم معالجته في تحديث البرنامج، حيث تتسبب بعض التحديثات الأخيرة لتطبيقات الطرف الثالث في زيادة التحميل على النظام، و نحن نعمل مع مطوري التطبيقات هؤلاء على الإصلاحات التي هي قيد التنفيذ."