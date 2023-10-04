تكنولوجيا: جوجل تتيح ميزة التفاعل بالإيموجي مع رسائل Gmail.. كل ما تحتاج معرفته

القاهرة - سامية سيد - حصل Gmail، على تحديثات وميزات جديدة لجعل التطبيق أكثر سهولة في الاستخدام، حيث يمكن الآن لمستخدمي التطبيق التفاعل مع الرسائل باستخدام الإيموجى، وتشبه هذه الميزة تلك الموجودة بالفعل في Microsoft Outlook، وفقاً لموقع Gadgets360.

وفقًا لتقرير جديد، ستضيف الميزة زرًا للرموز التعبيرية على الجانب الأيمن من البريد الإلكتروني بجوار قائمة الخيارات المكونة من ثلاث نقاط، وسيتيح هذا الرمز للمستخدمين الاختيار من قائمة الرموز التعبيرية المتاحة للرد بسرعة على رسالة البريد الإلكتروني.

ويُقال إن زر تفاعل الرموز التعبيرية الجديد في Gmail، عند النقر عليه لأول مرة، سيُظهر تلميحًا حول الميزة من Google، "الرد بسرعة وإضافة شخصية - يرى مستخدمو Gmail رد فعلك في الرسالة الأصلية، سوف يستلمها الآخرون كرسالة بريد إلكتروني للرد،" كما جاء في التقرير.

وبعد النقر على أيقونة رد الفعل التعبيري، سيحصل المستخدمون على قائمة محددة مسبقًا مكونة من خمسة رموز تعبيرية لتحديد البريد الإلكتروني والرد عليه بسرعة، ويوجد أيضًا زر "+" في القائمة، والذي يتيح للمستخدمين الوصول إلى مكتبة الرموز التعبيرية بأكملها لتحديد الطريقة التي يريدون التفاعل بها مع البريد.

ووفقا للتقرير، يمكن للمستخدمين الاختيار من بين ثلاث طرق ممكنة لإرسال رد فعل تعبيري على رسالة بريد إلكتروني، يتضمن ذلك رمز الرموز التعبيرية الموجود بجوار قائمة النقاط الثلاث، وخيار "إضافة رد فعل" داخل قائمة النقاط الثلاث نفسها، وزر رموز تعبيرية آخر في أسفل البريد الإلكتروني بجوار أزرار الرد والرد على الكل وإعادة التوجيه.

وقال التقرير إنه من الممكن أيضًا أن يتفاعل المستخدمون مع رسائل البريد الإلكتروني من خلال النقر على الرموز التعبيرية التي استخدمها الأشخاص بالفعل للرد على نفس البريد الإلكتروني قبلهم، في حين أن مستخدمي Gmail على iOS وAndroid سيدعمون تفاعلات الرموز التعبيرية داخل التطبيق، مع ظهور التفاعلات على البريد الإلكتروني الأصلي، فإن الأشخاص الذين يستخدمون برامج بريد إلكتروني أخرى سيتلقون كل تفاعل رموز تعبيرية كرد منفصل على البريد الإلكتروني الأولي، وليس من الواضح حتى الآن ما إذا كانت الميزة ستأتي إلى إصدار الويب من Gmail جنبًا إلى جنب مع طرحها على الهواتف.

في شهر يونيو الماضي، بدأت شركة Google في طرح ميزة "مساعدتي في الكتابة" المدعومة بالذكاء الاصطناعي لمختبري Workspace Labs على Gmail لنظامي التشغيل Android وiOS، حيث تساعد هذه الميزة في صياغة رسالة بريد إلكتروني بناءً على المطالبات المقدمة من المستخدم، وأعلن عملاق محرك البحث عن ميزة "ساعدني في الكتابة" في حدث Google I/O 2023 السنوي في مايو، إلى جانب مجموعة من أدوات الذكاء الاصطناعي الجديدة.