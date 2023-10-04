شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: صاروخ فالكون الفضائى يخضع لاختبار الإطلاق الثابت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرت شركة SpaceX اختبار "إطلاق ثابت" لصاروخ Falcon Heavy في مركز كينيدي للفضاء التابع لناسا (KSC) في فلوريدا، حسبما أعلنت الشركة على موقع X (تويتر سابقًا).

أطلق أعضاء الفريق محركات المرحلة الأولى للصاروخ البالغ عددها 27 محركًا لفترة وجيزة مع إبقاء المركبة مثبتة على منصة الإطلاق.

وساعدت التجربة في إعداد Falcon Heavy لإطلاق مهمة الكويكب Psyche التابعة لناسا، والتي من المقرر أن تتم من منصة KSC's Pad 39A في 12 أكتوبر، وفقا لتقرير سبيس .

وسيرسل هذا الإقلاع Psyche في رحلة طويلة إلى الجسم الذي يحمل الاسم نفسه، وهو جسم معدني غريب يقع في حزام الكويكبات الرئيسي بين المريخ والمشتري.

وإذا سارت الأمور وفقًا للخطة، فسيصل المسبار إلى الكويكب Psyche في عام 2029، ثم يدرسه من مداره لمدة 26 شهرًا مقبلة على الأقل، ويمكن لملاحظات المهمة أن تعلم العلماء الكثير عن تكوين الكواكب والأيام الأولى للنظام الشمسي .

ويعتقد الباحثون أن الكويكب Psyche قد يكون النواة المكشوفة لكوكب أولي، وهو لبنة بناء اجتمع أبناء عمومتها معًا لبناء الأرض وعوالم صخرية أخرى منذ فترة طويلة.

يعد Falcon Heavy ثاني أقوى صاروخ قيد التشغيل حاليًا، بعد نظام الإطلاق الفضائي التابع لناسا، على الرغم من أن مركبة Starship العملاقة الجديدة التابعة لشركة SpaceX ستصبح البطل الأساسي عندما يتم إطلاقها عبر الإنترنت.

وقد انطلق صاروخ فالكون هيفي سبع مرات حتى الآن، كان آخرها في شهر يوليو، و ستكون Psyche أول مهمة لناسا للصاروخ.