تكنولوجيا: جوجل تكشف عن Chromebook Plus .. كل ما تحتاج معرفته عنها

القاهرة - سامية سيد - كشفت شركة جوجل عن معيار أجهزة Chromebook Plus، وهي مجموعة من أجهزة كروم بوك الجديدة التي تأتي بمواصفات محسنة، وأداء مميز للشاشات وكاميرات الويب ومزايا مرتبطة بالذكاء الاصطناعي، كما وعدت جوجل أيضًا بـ “مضاعفة الأداء”، بحسب موقع TOI الهندى.

ويجب أن تحتوي أجهزة Chromebook التى تصلح لحمل هذا الترخيص على معالج Intel Core i3 من الجيل الثاني عشر أو أعلى، أو سلسلة AMD Ryzen 3 7000 أو وحدة معالجة مركزية أعلى، وذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 8 جيجابايت على الأقل، وسعة تخزين 128 جيجابايت أو أكثر، وكاميرا ويب بدقة 1080 بكسل أو أعلى مع ميزة تقليل الضوضاء المؤقتة وشاشة IPS عالية الدقة أو أفضل.

ويأتي جهاز Chromebook Plus مزودًا بمجموعة من ميزات البرامج، بما في ذلك Magic Eraser المدعوم بالذكاء الاصطناعي في Google Photos وأدوات التحرير المحسنة الأخرى، وتتضمن هذه الأدوات تأثير HDR الذي يعمل على تحسين السطوع والتباين والقدرة على إضافة ضبابية الصورة إلى الصور الموجودة.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن للجهاز استخدام الذكاء الاصطناعي لتعزيز وضوح الصورة والإضاءة أثناء مكالمات الفيديو، بالإضافة إلى طمس الخلفية وحجب الضوضاء في الخلفية، بغض النظر عن التطبيق المستخدم، وستدعم أجهزة Chromebook Plus أيضًا File Sync، الذي يقوم تلقائيًا بتنزيل ملفات Google Workspace إلى وحدة التخزين المحلية للجهاز، مما يسمح للمستخدم بالوصول إليها دون اتصال بالإنترنت.

وهذا هو أحد الأسباب التي تجعل أجهزة Chromebook Plus تتطلب مساحة تخزين تبلغ 128 جيجابايت.

وسيتم إطلاق أجهزة الكمبيوتر المحمولة بخلفيات سطح المكتب الديناميكية الحصرية التي تتغير أربع مرات في اليوم، وتخطط جوجل لإضافة خلفيات الذكاء الاصطناعي، وعلاوة على ذلك، أعلنت جوجل أنها ستقوم بتحديث نظام Chromebook Plus بخلفيات إبداعية تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي لمكالمات الفيديو، وسيتمكن المستخدمون أيضًا من استخدام مساعد الكتابة الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي.

وتتعاون Google أيضًا مع شركات مثل Adobe وLumaTouch لجلب برامج مثل Photoshop وAdobe Express وLumaFusion. أعلنت Adobe مؤخرًا أنها ستطلق Photoshop على الويب باستخدام ميزات الذكاء الاصطناعي التي تعمل بنظام Firefly للمستخدمين المدفوعين.

سيحصل المستخدمون الذين يشترون جهاز Chromebook Plus جديدًا على اشتراك لمدة ثلاثة أشهر في Photoshop وExpress مجانًا.