شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: طريقة استخدام مفاتيح المرور في نظام التشغيل Windows 11 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا سئمت من تذكيرك باستخدام مدير كلمات المرور لتذكر جميع كلمات المرور الخاصة بك، فقد تكون "مفاتيح المرور" بديلاً رائعًا لتعزيز أمانك، كما إنها تتيح لك التخلص من كلمات المرور بالكامل لصالح علامة تجارية ذات عامل مصادقة ثنائية أكثر أمانًا وملاءمة من كلمات المرور الفريدة على الإطلاق.

وتعد "مفاتيح المرور" وسيلة لاستخدام هاتفك أو أي جهاز آخر كوسيلة لتسجيل الدخول بشكل آمن إلى مواقع وخدمات مختلفة، كما إنه شيء تمكنت من استخدامه على هاتفك منذ فترة، ولكن أصبحت مفاتيح المرور الآن جزءًا من إصدار Windows 11 22H2 (وإصداره القادم 23H2 )، ويمكنك البدء في استخدامها الآن، وفقا لتقرير ديجيتال تريند.

كيفية استخدام مفاتيح المرور على موقع على شبكة الإنترنت يمكنك استخدام مفاتيح المرور على مجموعة من مواقع الويب، ولكن في مثالنا سنستخدم Gmail، ويمكنك العثور على قائمة بالخدمات المتوافقة مع مفاتيح المرور،على Passkeys .

الخطوة 1: انتقل إلى صفحة Google Passkey، وهنا قم بتسجيل الدخول إذا طُلب منك ذلك، ثم حدد إنشاء مفتاح مرور

الخطوة 2: ستظهر نافذة منبثقة تطلب منك إما تأكيد هويتك باستخدام Windows Hello، أو إعدادها في البداية، وإذا لم تقم بإعداده، فقم بذلك عن طريق اتباع المطالبات التي تظهر على الشاشة، و إذا كان لديك، فاستخدم القياسات الحيوية الخاصة بك أو أي نظام تسجيل دخول آخر لتأكيد هويتك لإنشاء مفتاح المرور.

إذا منحت لك جوجل خيار الجهاز، فحدد جهاز الكمبيوتر الخاص بك قبل إكمال تسجيل الدخول إلى Windows Hello.

الخطوة 3: الآن بعد أن قمت بإنشاء مفتاح مرور، من الجيد اختبار مدى عمله ، انتقل إلى حساب Gmail الخاص بك، ثم قم بتسجيل الخروج وحاول تسجيل الدخول مرة أخرى.

والآن، عندما تحاول القيام بذلك، يجب أن يطالبك Google باستخدام مفتاح المرور الخاص بك بدلاً من كلمة المرور الخاصة بك. حدد متابعة للقيام بذلك (أو حدد تجربة طريقة أخرى إذا كنت تفضل استخدام كلمة المرور الخاصة بك كالمعتاد).

الخطوة 4: يجب أن تظهر نافذة Windows Hello المنبثقة، والتي تطالبك بتسجيل الدخول البيومتري الخاص بك، أو رمز التعريف الشخصي الخاص بك، أو مفتاح الأمان، اعتمادًا على كيفية تكوين Windows Hello الخاص بك ، أعطها واختر موافق.

الخطوة 5: يجب أن يقوم ذلك بتسجيل الدخول إلى حساب Google الخاص بك ، لديك الآن تسجيل دخول سريع بمفتاح مرور لـ Google، ويجب تخزينه عبر متصفحات متعددة على نفس الجهاز أيضًا، لذلك إذا قمت بتسجيل الدخول باستخدام متصفح متوافق مختلف بدلاً من ذلك، فيمكنك استخدام مفتاح المرور الخاص بك في ذلك الوقت.

يمكنك إضافة مفاتيح مرور لمواقع ويب أخرى، على الرغم من أن عملية إضافتها ستختلف قليلاً حسب موقع الويب.

كيفية إدارة مفاتيح المرور في نظام التشغيل Windows 11 يمكنك إلقاء نظرة على جميع مفاتيح المرور الخاصة بك في نظام التشغيل Windows 11. لا يمكنك فعل الكثير بها بخلاف حذف أي مفاتيح لم تعد تريدها أو تحتاج إليها، ولكنها طريقة جيدة للتحقق من الخدمات التي قمت بإعدادها لاستخدام مفتاح المرور.

الخطوة 1: افتح قائمة إعدادات Windows 11 بالضغط على مفتاح Windows + I.

الخطوة 2: حدد الحسابات من القائمة اليسرى.

الخطوة 3: حدد إعدادات مفتاح المرور.

الخطوة 4: من هذه الشاشة يمكنك التصفح أو البحث في قائمة مفاتيح المرور الخاصة بك، لحذف أي منها، حدد قائمة النقاط الثلاث من الجانب الأيمن وحدد حذف.