شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كل ما تحتاج معرفته عن مشكلة ارتفاع حرارة هواتف أيفون 15 الجديدة والان مع تفاصيل الخبر
فيما قالت الشركة إن نشاط بعض التطبيقات في الخلفية، إضافة إلى خلل في نظام التشغيل iOS 17 وتطبيقات الطرف الثالث هي التي السبب فى المشكلة، وذلك حسبما ذكرت مجلة فوربس.
رد أبل:
وقال متحدث باسم الشركة في بيان: "لقد حددنا بعض الظروف التي يمكن أن تتسبب في ارتفاع درجة حرارة جهاز iPhone أكثر من المتوقع"، "قد يصبح الجهاز أكثر دفئًا خلال الأيام القليلة الأولى بعد إعداده أو استعادته بسبب زيادة نشاط الخلفية.
كما وجدنا أيضًا خطأ في iOS 17 يؤثر على بعض المستخدمين وسيتم معالجته في تحديث البرنامج، حيث تتسبب بعض التحديثات الأخيرة لتطبيقات الطرف الثالث في زيادة التحميل على النظام، و نحن نعمل مع مطوري التطبيقات هؤلاء على الإصلاحات التي هي قيد التنفيذ."
تتضمن التطبيقات المعنية Uber وInstagram وAsphalt 9، وقد أصدرت Meta بالفعل إصلاحًا لـ Instagram، لذا يجدر التحقق من أن لديك أحدث إصدار، وقد تقتصر مشكلة ارتفاع درجة الحرارة على مواقف معينة ومجموعات من التطبيقات، حيث لم يشاهدها كل المستخدمين.
الشيء الوحيد الذي لا يسبب المشكلة بالتأكيد هو الإطار المصنوع من التيتانيوم، بحسب أبل، حيث قالت الشركة أن التصميم يوفر في الواقع تبديدًا أفضل للحرارة مقارنة بالموديلات السابقة ذات الإطارات المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ.
وقالت الشركة أيضًا إن المشكلة لا تتعلق بشكل مباشر بشريحة A17 Pro، وأن الإصلاح القادم لن يؤدي إلى انخفاض الأداء بأي شكل من الأشكال، وأخيرًا، لا علاقة له أيضًا بالشواحن عالية الطاقة، حيث أن iPhone 15 متوافق تمامًا مع USB-C PD ويحتوي على حماية مدمجة لمنع الضرر الناتج عن ارتفاع درجة الحرارة، لذا، إذا واجهت المشكلة، تحلى بالصبر حيث من المفترض أن يصل الإصلاح قريبًا.
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