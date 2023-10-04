شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كل ما تحتاج معرفته عن أول ساعة ذكية من أبل مزودة بشاشة Micro-LED والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير حديث ان ساعة أبل الذكية Apple Watch قد تكون أول منتج من الشركة سيحصل على تقنية شاشات Micro-LED، وذلك بعد ظهور العديد من التقارير التى تؤكد عزم الشركة على الإعتماد على هذا النوع من الشاشات فى منتجاتها.

وقال المحلل Jeff Pu من شركة Haitong Tech في تقريره الأخير، أن أول ساعة Apple Watch مزودة بتقنية MicroLED لا تصل قبل أواخر عام 2025، وفقاً لموقع 9to5mac.

وشدد بو، الذي لديه مصادر في سلسلة التوريد لشركة أبل، على أن العديد من الشركات تستكشف تقنية MicroLED بسبب مزاياها مقارنة بتقنيات الشاشات الحالية، يتضمن ذلك شفافية أكبر، وتشبعًا أعلى للألوان، وزوايا رؤية أفضل، وسطوعًا أعلى، واستهلاكًا أقل للطاقة، وعمرًا أطول، ومع ذلك، فإنها تأتي بتكلفة عالية.

وتعد شاشات Micro-LED أكثر تكلفة بكثير من شاشات LCD أو OLED أو حتى شاشات Mini-LED (التي تستخدمها أبل حاليًا في iPad Pro وMacBook Pro)، ولهذا السبب، فإن إنتاج الأجهزة ذات شاشات Micro-LED على نطاق واسع ليس ممكنًا بعد، ولهذا السبب لا يوجد لدينا سوى micro-LED في أجهزة التلفزيون باهظة الثمن في الوقت الحالي.

ولكن في غضون سنوات قليلة، تخطط شركة أبل لشحن أول جهاز لها باستخدام شاشة Micro-LED، وعلى غرار مصادر أخرى، يقول بو أن Apple Watch ستكون أول من يمتلك التقنية الجديدة، وقبل بضعة أشهر، ذكرت TrendForce أن ساعة Apple Watch Urtla لعام 2026 ستكون الأولى التي تحتوي على شاشة Micro-LED.