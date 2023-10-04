شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية إيقاف تشغيل مقاطع الفيديو تلقائيا فى آخر الأخبار بفيس بوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت شركة ميتا خلال إعلان نتائج أرباح الشركة للربع الثاني من عام 2023، إن أكثر من ثلاثة مليارات شخص، أى ما يقرب من 40٪ من سكان العالم، ناشطون على فيس بوك كل شهر، وسواء كنت تبحث عن آخر الأخبار أو تحاول البقاء على تفاعل مع الأصدقاء، فإن التحقق من فيسبوك يمكن أن يصبح عادة إدمانية، لذلك نرصد كيفية إيقاف تشغيل مقاطع الفيديو التي يتم تشغيلها تلقائيًا في آخر الأخبار لديك، وفقا لما ذكره موقع "business insider".

إيقاف تشغيل مقاطع الفيديو تلقائيا -إذا كنت لا تريد تشغيل مقاطع الفيديو على فيس بوك تلقائيًا عند التمرير عبر آخر الأخبار لديك، فتأكد من إيقاف تشغيل الإعداد.

-اتجه لعلامة التبويب القائمة على الجانب الأيمن من تطبيق فيس بوك للهاتف المحمول:

-اضغط فوق الإعدادات والخصوصية، ثم ضمن التفضيلات، حدد "الوسائط".

يمكن من هناك، ضمن التشغيل التلقائي، اختيار تشغيل مقاطع الفيديو تلقائيًا عبر الاتصالات الخلوية واتصالات Wi-Fi، أو Wi-Fi فقط، أو عدم تشغيلها مطلقًا.