تكنولوجيا: تطبيق Gmail يحتوي الآن على تفاعلات الرموز التعبيرية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كانت الرموز التعبيرية موجودة بالفعل في كل مكان على الانترنت تقريبًا. ولكن يبدو ان تطبيق Gmail كان استثناء.

ومع ذلك، يبدو ان خدمة Gmail الخاصة بجوجل تحتوي الآن على تفاعلات الرموز التعبيرية، بدءًا من الهواتف والأجهزة اللوحية التي تعمل بنظام أندرويد.

ومما لا شك فيه، إذا أثبت ذلك شعبيته، فسوف ينتشر بسرعة إلى نظام iOS وعلى الويب. وعلى غرار الطريقة التي تقوم بها تطبيقات الدردشة، ستكون تفاعلات الرموز التعبيرية متاحة في كل رسالة من رسائل Gmail.

بمجرد فتح الرسالة، قم بالتمرير لأسفل وستجد زر تفاعل الرموز التعبيرية الجديد على يمين الرد والرد على الكل وإعادة التوجيه. اضغط على ذلك وستحصل على صف من الرموز التعبيرية التي يمكنك التفاعل معها، ثم قم بالضغط على الرمز الذي تريده.

ستكون جميع التفاعلات على رسالة البريد الإلكتروني قابلة للعرض في الأسفل، وإذا قمت بالنقر مع الاستمرار على كل تفاعل، فسوف تعرف من تفاعل بهذه الطريقة. وإذا نقرت فقط (دون الضغط باستمرار) على رد فعل موجود، فسوف تتفاعل بنفس الطريقة أيضًا.

يمكنك أيضًا إزالة تفاعل الرموز التعبيرية من خلال النقر على “تراجع” مباشرةً بعد إنشائه. سيظهر خيار التراجع هذا طالما قمت بإعداد “التراجع عن الإرسال” لرسائل البريد الإلكتروني في إعدادات Gmail على جهاز الحاسب الخاص بك.

إذا كنت تستخدم تطبيق بريد إلكتروني تابعًا لجهة خارجية مع حساب Gmail الخاص بك، فسيصل كل رد فعل على شكل رموز تعبيرية كرد بريد إلكتروني منفصل. وينطبق الشيء نفسه إذا قمت بإيقاف تشغيل عرض المحادثة في Gmail.

لن تكون تفاعلات الرموز التعبيرية متاحة لحسابات المدرسة أو العمل، ولن يتم تقديمها أيضًا إذا تم إرسال بريد إلكتروني إلى أكثر من 20 شخصًا، إلى قائمة بريد إلكتروني جماعية، إذا كنت في نسخة مخفية الوجهة، إذا كنت قد قمت بالفعل إرسال أكثر من 20 رد فعل على نفس الرسالة، إذا كان لدى المرسل عنوان رد مخصص، أو إذا كانت الرسالة مشفرة بتشفير من جانب العميل.

إذا لم تشاهد تفاعلات الرموز التعبيرية في Gmail حتى الآن، فاعلم أنه عندما تقوم جوجل بتشغيل مثل هذه الميزة الجديدة، فعادةً ما يستغرق الأمر بضعة أيام على الأقل حتى يحصل عليها الجميع.

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