تكنولوجيا: هاتف Galaxy S23 FE سيقدم كاميرا بدقة 50 مع بعض الميزات المتطورة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يبدو ان هاتف Galaxy S23 FE سيستخدم كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل بدلاً من 12 ميجابكسل من العام الماضي. ومع ذلك، هذا لا يعني أن S23 FE على قدم المساواة مع هواتف S23 أو حتى S22.

فهو لا يزال يأتي بكاميرا فائقة الوسع بدقة 10 ميجابكسل وكاميرا مقربة بدقة 8 ميجابكسل، كما انخفضت دقة الكاميرا الامامية لسبب غير مفهوم إلى 10 ميجابكسل بعد ان كانت بدقة 32 ميجابكسل في طرازات FE لمدة عامين.

اما عن الشاشة، فكما هو متوقع؛ سيأتي الهاتف بشاشة Dynamic AMOLED 2X مسطحة بحجم 6.4 بوصة ودقة FHD+ ومعدل تحديث 60-120 هرتز.

تبلغ أبعاد الهاتف 158 × 76.5 × 8.2 ملم ويزن 209 جرام. وقد تم تصنيع هيكل الهاتف والأجزاء الداخلية من مواد معاد تدويرها مثل الألومنيوم والزجاج قبل الاستهلاك، بالإضافة إلى البلاستيك بعد الاستهلاك (يتم الحصول عليه من شباك الصيد المهملة وبراميل المياه وزجاجات PET).

ومن حيث طول العمر، يتبع هاتف Galaxy S23 FE أجهزة سامسونج المتطورة الأخرى مع 4 تحديثات لنظام التشغيل و5 سنوات من تصحيحات الأمان (ملاحظة: يأتي الهاتف مزودًا بنظام Android 13/One UI 5.1 خارج الصندوق).

علاوةً على ذلك، فإن الهاتف حاصل على تصنيف IP68 لمقاومة الغبار والماء، ويمكنك الاشتراك في خدمة Samsung Care+ للحصول على إصلاحات أرخص للأضرار العرضية.

على الرغم من كونه أكثر تطورًا من سابقه، فإن هذا الطراز الجديد لا يقدم سعة كبيرة للبطارية، إذ انها لا تظل بسعة 4500 مللي أمبير، ويظل الشحن السلكي بالمثل عند 25 واط، وهو يدعم الشحن اللاسلكي أيضًا.

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