تكنولوجيا: الإعلان عن الجهاز اللوحي Galaxy Tab S9 FE وسماعات Buds FE اللاسلكية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تعمل شركة سامسونج على توسيع تشكيلة Fan Edition اليوم مع الهاتف الذكي Galaxy S23 FE والجهاز اللوحيالجديد Tab S9 FE وسماعات الأذن اللاسلكية التي يطلق عليها اسم Galaxy Buds FE.

يأتي جهاز Galaxy Tab S9 FE في الواقع بحجمين؛ Tab S9 FE مقاس 10.9 بوصة و Tab S9 FE+ مقاس 12.4 بوصة في كل من طرازي Wi-Fi و5G.

تتميز أجهزة Galaxy اللوحية هذه بشاشات IPS LCD بدقة FHD+ ومعدل تحديث 90 هرتز. ويمكنك أيضًا الحصول على وظيفة Vision Booster من سامسونج لتحسين العرض في البيئات الخارجية ومكبرات صوت مزدوجة مع Dolby Atmos.

ويأتي كلا الإصدارين من Tab S9 FE مع تصنيف IP68 ويأتيان مزودان بقلم S Pen المقاوم للماء والغبار أيضًا.

تستخدم سامسونج مجموعة معالج Exynos 1380 المقترن بذاكرة عشوائية (RAM) بسعة 6/8 جيجابايت على جهاز Tab S9 FE و8/12 جيجابايت على طراز FE+. وتبلغ سعة التخزين إما 128 جيجابايت أو 256 جيجابايت في كلا الإصدارين ويمكنك توسيعها عبر فتحة بطاقة microSD.

وفيما يتعلق بالكاميرات، يتميز كلا الجهازين بكاميرات أمامية فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل مع مجال رؤية يبلغ 120 درجة ووحدة خلفية أساسية بدقة 8 ميجابكسل. ويحصل Tab S9 FE+ على كاميرا فائقة الوسع بدقة 8 ميجابكسل في الخلف.

يحصل Tab S9 FE على بطارية تبلغ سعتها 8000 مللي أمبير، بينما يأتي إصدار Plus ببطارية سعتها 10000 مللي أمبير. ويدعم كلاهما الشحن السريع بقوة 45 واط، ولكنك ستحتاج إلى توفير وحدة الشحن الخاصة بك.

تأتي اجهزة Galaxy Tab S9 FE باللون الاخضر والفضي والرمادي واللافندر. ويبدأ سعر Tab S9 FE من 529 يورو في أوروبا بينما يبلغ سعر Tab S9 FE+ 699 يورو. وتأتي إصدارات 5G بـ 100 يورو إضافية.

اما عن Samsung Galaxy Buds FE، هي سماعات الأذن اللاسلكية الأقل تكلفة من سامسونج حتى الآن بسعر يبدأ من 109 يورو.

توفر السماعات ميزة عزل الضوضاء النشط (ANC)، واتصال Bluetooth 5.2 مع التبديل التلقائي بين الأجهزة المقترنة وما يصل إلى 21 ساعة من إجمالي وقت التشغيل مع حافظة الشحن الخاصة بها.

تدعم السماعات برامج ترميز الصوت AAC وSBS وتوفر عناصر تحكم مدمجة باللمس. كما تحتوي كل سماعة أذن على 3 ميكروفونات، اثنان منها خارجيان وواحد آخر في الداخل.

تم تصنيف عمر البطارية بـ 6 ساعات من وقت التشغيل مع تقنية ANC والتي تمتد إلى 21 ساعة مع حافظة الشحن وبطاريتها التي تبلغ سعتها 479 مللي أمبير. تأتي سماعات Galaxy Buds FE باللونين الجرافيتي والأبيض.

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