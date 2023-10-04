شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مشكلة جديدة فى iPhone 15 .. طقطقة الصوت مع السماعات المدمجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبلغ عدد من مستخدمي iPhone 15 عن مشكلة جديدة تتعلق بالصوت "يبدو متقطعًا ومشوش" بعد أسبوعين من إطلاقه، وهناك بالفعل بعض المستخدمين يشكون من مشكلات ارتفاع درجة حرارة الهاتف، وفقاً لموقع 9to5mac.

يحتوي منشور على Reddit على تعليقات متعددة من مستخدمي طرز iPhone 15 المختلفة الذين لاحظوا أن الصوت يبدو مشوهًا ومتشققًا عند رفع مستوى الصوت بدرجة عالية، وبناءً على التقارير، يبدو أن مكبرات الصوت هي الأكثر تضرراً.

قال أحد المستخدمين: "لقد وصل جهاز iPhone 15 Pro Max الخاص بي يوم الإطلاق، وبعد تشغيل الجهاز، يبدو الصوت وكأنه يهتز أو يتشقق في مقاطع فيديو معينة أو نطاقات تردد معينة، وينطبق الشيء نفسه على الموسيقى التي تزيد عن 80٪، بناءً على تجربتي ".

كان التيك توكر Milesabovetech أحد الأشخاص الذين اشتكوا من مشاكل الصوت على هاتفه iPhone 15 Pro Max و قامت شركة Apple باستبدال جهاز iPhone الخاص به مرتين دون أي تكلفة لأنها اعترفت بوجود مشكلة، وأبلغ مستخدمو iPhone 15 الآخرون أيضًا على Reddit عن مطالبتهم لشركة Apple باستبداله.

من غير المؤكد في هذه المرحلة ما إذا كان هناك خلل في الأجهزة في سماعات iPhone 15 أو ما إذا كانت هذه مشكلة برمجية، وهو ما يبدو أكثر ترجيحًا نظرًا لأن معظم المستخدمين المتأثرين لا يزالون يواجهون نفس المشكلة بعد استبدال هواتف iPhone الخاصة بهم، ولم تعترف شركة Apple بعد بأي مشكلات ذات صلة.

هناك العديد من مستخدمي iPhone 15 Pro وiPhone 15 Pro Max يشكون أيضاً من ارتفاع درجة حرارة الأجهزة الجديدة بشدة بعد استخدامها لفترة من الوقت، حتى مع الأشياء الأساسية مثل تصفح الويب، على الرغم من أن عددًا من الأشخاص يزعمون أنهم لم يتأثروا بالمشكلة.

قالت شركة Apple إن ارتفاع درجة حرارة أجهزة iPhone كان نتيجة لحالة طبيعية ناجمة عن البرامج، وقالت الشركة إنه من الطبيعي أن يصبح جهاز iPhone أكثر سخونة من المعتاد بعد الإعداد الأول، أو استعادته من نسخة احتياطية، أو إعادة شحنه لاسلكيًا، أو عند تشغيل تطبيقات كثيفة الرسومات أو تطبيقات كثيفة المعالج.

ومع ذلك، اعترفت الشركة نهاية الأسبوع الماضي بوجود مشكلة برمجية في نظام التشغيل iOS 17 تسببت في تشغيل طرازات iPhone 15 في درجات حرارة مرتفعة بشكل غير طبيعي، وقالت شركة Apple أن هذه ليست مشكلة في الأجهزة وأنها ستصدر تحديثًا للبرنامج لمعالجة المشكلة.