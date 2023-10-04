شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: انخفاض أسعار البيتكوين بنسبة 0.61 % خلال الـ 24 ساعة الماضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت عملة البيتكوين اليوم الأربعاء، 4 أكتوبر، خسارة بنسبة 0.61 % ليتم تداولها عند سعر 27403 دولارًا، خلال الـ 24 ساعة الماضية، انخفضت قيمة البيتكوين بمقدار 12 دولارًا، حيث تكون القيمة الحالية للبيتكوين أقل بنسبة 59.59 % من أعلى مستوى لها على الإطلاق، ومع ذلك، فمن الجدير بالملاحظة أن البيتكوين أظهرت زيادة في الأداء منذ عام حتى الآن بنسبة 65.54%.

عكست الأثير انخفاضًا في الأسعار بنسبة 1.50 % اليوم الأربعاء، في وقت كتابة هذا التقرير، كان تداول ETH بسعر 1640 دولارًا، ويمثل هذا انخفاضًا في القيمة بمقدار 21 دولارًا، وفقاً لموقع gadgets360.

سجلت معظم العملات الرقمية خسائر اليوم، وتشمل هذه العملات Tether وBinance Coin وRipple وSolana وCardano وDogecoin وPolygon وPolkadot.

انخفض التقييم الإجمالي لقطاع العملات المشفرة بنسبة 0.91 % خلال الـ 24 ساعة الماضية، وبذلك تصل القيمة السوقية لسوق العملات المشفرة إلى 1.08 تريليون دولار وفقًا لـ CoinMarketCap.