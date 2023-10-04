تكنولوجيا: مايكروسوفت تطلق وحدة تحكم Xbox الخاصة بـ Gold Shadow Special Edition مقابل 69.99 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تواصل مايكروسوفت خطها لعام 2023 مع أحدث إضافة إلى مجموعة وحدة تحكم Xbox الخاصة بها: Gold Shadow Special Edition.

تم تصميم المجموعة الجديدة هذه لشد انتباهك بمزيجها الأنيق من اللمسات السوداء والذهبية الفحمية، ولا تتميز بأي مواصفات فريدة ولكنها تعد بالتأكيد بتجربة جمالية متميزة.

يتميز ذراع التحكم بتصميم أنيق مع تدرج معدني من الذهب إلى الأسود على الجهة العلوية والأسود الكربون على الباقي.

كما يتميز الجهاز بلوحة D-Pad هجينة ذهبية معدنية مريحة ومقابض جانبية مطاطية للحصول على دعم أفضل أثناء اللعب.

تدور وحدة التحكم حول التصميم الأنيق، وهي تستهدف اللاعبين الذين يريدون لمسة فاخرة في معدات الألعاب الخاصة بهم. ويصل عمر البطارية بالجهاز إلى 40 ساعة، ويوجد مقبس سماعة رأس 3.5 ملم.

يمكن الوصول إلى التخصيص لإعادة تعيين الأزرار وملفات التعريف الشخصية من خلال تطبيق ملحقات Xbox.

ويوفر الجهاز التوافق مع مجموعة واسعة من الأجهزة، بما في ذلك Windows 10/11 وXbox Series X|S وXbox One وAndroid وiOS وiPadOS وmacOS، عبر اتصالات Bluetooth أو Xbox اللاسلكية.

من المقرر إطلاق وحدة التحكم Gold Shadow Special Edition في 17 أكتوبر، مع تقديم إصدار هونج كونج في 31 أكتوبر. يبلغ سعر الجهاز 69.99 دولارًا أمريكيًا و 499 دولارًا هونج كونج.

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