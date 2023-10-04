تكنولوجيا: تسريب صفحة منتج Google Pixel Watch 2 بالكامل قبل إطلاقها

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - سيتم إطلاق Google Pixel Watch 2 في 4 أكتوبر (اليوم) ولكن يبدو ان التفاصيل الرئيسية للساعة الذكية اصبحت متاحة بالفعل قبل ذلك.

فقد قام أحد المسربين بتسريب صفحة المنتج الكاملة لـ Pixel Watch 2. وستطلق جوجل ساعة Pixel Watch 2 مع Pixel 8 وPixel 8 Pro. وأكدت المواصفات المسربة التوقعات السابقة المحيطة بالساعة الذكية.

نشرت المسربة Kamila Wojciechowska ما قد يكون صفحة Google Store الكاملة لـ Pixel Watch 2. ومؤخرًا، شارك التسريب أيضًا صورًا لـ Google Pixel 8 وPixel 8 Pro. لكن تفاصيل Pixel 8 Pro المسربة كشفت عن تغييرات كبيرة في الأجهزة.

تؤكد صفحة Google Store أن Pixel Watch 2 تتميز بهيكل من الألومنيوم. ويعد هذا خروجًا عن هيكل Pixel Watch الأصلي المصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ. يعتبر الفولاذ المقاوم للصدأ أكثر تكلفة ولكن الألومنيوم مادة خفيفة الوزن مقارنة به.

سيتم شحن Google Pixel Watch 2 بالكامل خلال 72 دقيقة، وهذا لم يتغير عن الاصدار السابق. كما تحتفظ الساعة أيضًا بعمر بطارية يصل إلى 24 ساعة على الرغم من أنه من غير الواضح ما هو المعالج الذي سيقوم بتشغيل Pixel Watch 2.

وقد ترددت شائعات سابقًا أنه سيتم استخدام شريحة Snapdragon W5 Plus Gen 1 في Pixel Watch 2. لم تحددالصفحة شرائح الجهاز.

يمكن للساعة الذكية تتبع التدريبات تلقائيًا وسوف تأتي مع نظام مراقبة صحي محسّن. هناك أيضًا مجموعة من ميزات الأمان في Pixel Watch 2 الجديدة.

من المتوقع أن يتم التعرف على المواصفات الكاملة ومعلومات التسعير لـ Pixel Watch 2 بعد الكشف عنها اليوم.

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