توسيع خط Fan Edition: إطلاق هواتف Galaxy S23 FE وتابلت Tab S9 FE وسماعات Galaxy Buds FE من Samsung

Samsung Fan Edition، بداية من Galaxy S23 FE مرورًا بـTab S9 FE واطلاق سماعات Galaxy Buds FE، أطلقت سامسونج أجهزتها الجديدة المُصغرة عن الأجهزة الرائدة بمواصفات ممتازة، وبعد سيل من التسريبات والمقالات القديمة عن هذه الأجهزة أخيرًا نرى الأجهزة الجديدة في السوق ونعرف أسعارها رسميًا، فما التفاصيل؟

Galaxy S23 FE: هاتف ذكي جديد في تشكيلة Fan Edition

Samsung توسع خط منتجاتها Fan Edition اليوم مع هاتف Galaxy S23 FE الذي غطينا كل اخباره وتسريباته الفترة الماضية، الجهاز بمواصفات جيدة كما توقعنا بمعالج Exynos 2200 للنسخة العالمية وSnapdragon 8 Gen 1 للنسخة الخاصة بالولايات المتحدة الأمريكية، وبطارية بسعة 4500mah وكاميرات ثلاثية، تحديث سنوي طبيعي من هاتف S21 FE وينضم إليه اثنان من أجهزة Tab S9 FE الجديدة وسماعات Galaxy Buds FE.

Galaxy Tab S9 FE: تجربة تابلت متطورة

تتضمن سلسلة Galaxy Tab S9 FE -كما تسرب- حجمين؛ تاب S9 FE بشاشة حجمها 10.9 بوصة وتاب S9 FE+ بشاشة حجمها 12.4 بوصة وتصدر بنسختين Wi-Fi فقط أو 5G، تتميز الأجهزة اللوحية بشاشات IPS LCD بدقة FHD+ ومعدل تحديث 90 هرتز. تحصل أيضًا على تقنية Vision Booster من Samsung لتحسين سطوع الشاشة وألوانها تحت أشعة الشمس وسماعتين مزدوجتين مع Dolby Atmos، أجهزة التابلت الجديدة Tab S9 FE والنسخة البلس تصدر بمقاومة ماء وغبار بمعيارية IP68 مع القلم S Pen الذي يصدر بنفس المعمارية.

مواصفات الأداء والتخزين

تستخدم Samsung رقاقتها Exynos 1380 بالتزامن مع 6/8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي على Tab S9 FE و 8/12 جيجابايت على جهاز FE+، مع مساحة للتخزين بسعة إما 128 جيجابايت أو 256 جيجابايت ولكن على أي حال يمكن زيادة سعة هذه الأجهزة عن طريق إضافة بطاقة ذاكرة خارجية microSD

الكاميرا والبطارية

لدينا هنا كاميرات أمامية بدقة 12 ميجابكسل بزاوية رؤية 120 درجة وكاميرا خلفية رئيسية بدقة 8 ميجابكسل، لكن يحصل Tab S9 FE+ على كاميرا إضافية بدقة 8 ميجابكسل على الظهر، يحتوي Tab S9 FE على بطارية بسعة 8,000 مللي أمبير في الساعة بينما يتلقى النموذج Plus بطارية بسعة 10,000 مللي أمبير في الساعة، مع دعم كامل للشحن السريع بقدرة 45Watt

الألوان والأسعار

تأتي سلسلة Galaxy Tab S9 FE بألوان النعناع والفضي واللافندر والرمادي، تبدأ الأسعار لـ Tab S9 FE من 529 يورو في أوروبا بينما يبلغ سعر Tab S9 FE+ 699 يورو، إضافة 5G تعني إضافة 100 يورو زيادة على السعر.

Galaxy Buds FE: تجربة سماعات لاسلكية ميسورة التكلفة

سماعات Galaxy Buds FE هي أرخص سماعات لاسلكية من Samsung حتى الآن بسعر يبدأ من 109 يورو، تقدم ميزة إلغاء الضوضاء النشط (ANC) واتصال Bluetooth 5.2 مع التحويل التلقائي بين الأجهزة المقترنة وتستطيع استعمالها لمدة 21 ساعة متواصلة مع استهلاك شحن العلبة الخاصة بها.

مواصفات الصوت والتحكم

تدعم السماعات أكواد الصوت AAC وSBC ويمكنك التحكم بها عن طريق اللمس في مكان لمس مخصص بلون لامع على السماعات، تحتوي كل سماعة على 3 ميكروفونات تجد ميكروفونين خارجيين وواحد إضافي في داحل السماعة، ترفق Samsung مع Buds FE ثلاثة أحجام مختلفة من نهايات السيليكون التي تدخل في الأذن بالإضافة الى حجمين مختلفين من الأجنحة المصنوعة من السيليكون لتثبيت السماعات داخل الأذن بشكل ممتاز.

عمر البطارية والألوان

تقدر عمر البطارية بـ 6 ساعات من وقت التشغيل مع تشغيل وضع الغاء الضوضاء ANC، والذي يمتد إلى 21 ساعة مع استهلاك الشحن الخاص بالعلبة والتي تبلغ بطاريتها سعة 479 مللي أمبير، تأتي Galaxy Buds FE بألوان الأبيض والجرافيتي.

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