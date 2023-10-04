هواتف سامسونج جالاكسي تحصل على خدمة ألعاب سحابية جديدة بداية من S23

من الممكن أن تحصل هواتف سامسونج وأجهزتها اللوحية على خدمة ألعاب جديدة في المستقبل القريب؛ حيث يدعي تقرير جديد أن شركة التكنولوجيا ستطلق تطبيقًا للألعاب الساحبية على جميع أجهزة جالاكسي، مثل Galaxy S23 و Galaxy Tab S9 في وقت مبكر من هذا الأسبوع.

التجارب السرية: خدمة الألعاب السحابية تحت الاختبار على أجهزة سامسونج جالاكسي

لقد عملت Samsung بصمت على خدمة ألعاب سحابية جديدة تخصها لبعض الوقت الآن، حيث يتم حاليا اختبارها في كل من كندا والولايات المتحدة ولكن يبدو أن Samsung جاهزة لإطلاق التطبيق على مستوى عالمي، وفقًا لتقرير Korea Economic Daily، تخطط الشركة للإعلان عن منصة الألعاب السحابية خلال مؤتمر مطوري سامسونج الـSDC 2023 في يوم 5 أكتوبر، وسيتم إطلاق الخدمة على مستوى عالمي في نفس الوقت، ولكن لن يحالف الحظ مستخدمي أجهزة Google Pixel او أي اجهزة android أخرى لأن هذه الميزة ستكون حصرية فقط لأجهزة Samsung Galaxy.

كيف تعمل الخدمة؟

تعمل الخدمة بطريقة مماثلة لكيفية عمل خدمة Xbox Cloud Gaming، حيث سيتيح تطبيق Samsung للمستخدمين بث الألعاب في أي وقت يشاؤون، وهذا يعني أن المستخدمين لن يضطروا الى تحميل الألعاب من متجر Play أو Galaxy للعبها، ببساطة تحاول Samsung القضاء على بعض الخطوات التي تقف أمامك وتعيقك عن لعب الألعاب التي تريد لعبها.

الهدف والتوجه المستقبلي

وفقًا للتقرير لا تخطط Samsung لفرض أي رسوم اشتراك إضافية، ومع ذلك سيتعين عليك دفع الرسوم لاستخدام خدمات مختلفة مثل Nvidia GeForce Now أو بعض الألعاب الشهيرة من خلال المنصة، كما ستقلل الشركة من رسوم الخدمة لتكون أقل من 30% كما هو الحال في متجر Play لجذب مطوري الألعاب.

هل هي استراتيجية لزيادة الإيرادات؟

في النهاية، يظهر أن هدف هذه الخدمة هو توفير إيرادات إضافية لشركة Samsung؛ مع تراجع نمو سوق الهواتف الذكية تأمل Samsung أن يساعد هذا التطبيق في رفع أرباح خدماتها بشكل ثابت دون الاعتماد على مبيعات الأجهزة، سوق الهواتف الذكية لا زال يعاني الفترة الأخيرة منذ فيروس كورونا في عام 2020.

خبرة سابقة: Samsung وعالم الألعاب السحابية

رغم أن خدمة الألعاب ستكون جديدة بالنسبة لمستخدمي هواتف وتابلت Galaxy، إلا أن هذه ليست أول تجربة لـ Samsung في عالم الألعاب السحابية؛ فقد أطلقت أيضًا خدمة Gaming Hub على تلفزيوناتها الذكية العام الماضي، وهي خدمة مشابهة لتستطيع اللعب على أجهزة التلفاز الذكية بسهولة.

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