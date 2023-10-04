أفضل 8 حلول لـ مشكلة عدم اكتمال تحديث الويندوز

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حل مشكلة عدم اكتمال تحديث الويندوز..تحديثات الويندوز تعد بمثابة شيء أساسي عند استخدامك لحاسوب أو لاب توب، يمكن لحاسوبك أن يتعرض للقرصنة أو للفيروسات أو لأخطاء النظام، وذلك ما يجعلك بحاجة دومًا لأن تقوم بتثبيت التحديثات المرسلة من مايكروسوفت لضمان عدم التعرض لأي مشكلة، ولكن ماذا إذا واجهتك مشكلة عدم اكتمال تحديث الويندوز في حاسوبك؟ بأن يصل إلى 100% ويتوقف إلى هذا الحد! فما الحلول الممكنة لتلك المشكلة ؟ تابع لتتعرف على المزيد.
لا تجزم بوجود المشكلة
تحديثات الويندوز لا تكون دومًا بنفس الحجم، فلا يكون تحديث صغير على دوام، فأحيانًا يرسل مايكروسوفت تحديثات كبيرة لإصلاحات كبيرة أو تحديثات لإضافة مميزات، وتلك التحديثات بطبيعة حالها تستغرق وقتًا طويل، ولهذا يجب عليك أن تصبر لبعض الوقت قبل الجزم بأن هناك مشكلة عدم اكتمال تحديث الويندوز، وإذا وجدت أنه لم يتغير شيء وظلّ التحديث على 100% دون استكماله، فانتقل للحلول التالية.
إزالة الأجهزة الخارجية
إذا كان هناك ماوس لاسلكي أو وحدة تخزين خارجية سواء كان هارد خارجي أو USB Disk، فقم بإزالة تلك الأجهزة الخارجية، فقد يتعارض عمل الويندوز بشكلٍ مستقر أثناء تحديث النظام إثر اتصال الحاسوب بأي جهاز خارجي مقروء، ثم قم بفرض إغلاق النظام من خلال الضغط على زر التشغيل مطولًا، ثم إعادة تشغيله لترى ما إذا لا زالت مشكلة عدم اكتمال تحديث الويندوز قائمة أم لا.
تفقد مستكشف الأخطاء
مستكشف الأخطاء هو ما يُمكنك من استكشاف نظامك مما به من أخطاء أو مشاكل قد تكون مُسببة للمشكلة التي تواجهها، كـ عدم اكتمال تحديث الويندوز، ولهذا ما ستفعله أنك ستتفقد مستكشف الأخطاء لترى ما الذي أصاب نظامك وتحديدًا من جهة تحديثات النظام، وهذا يكون كالتالي:-
- توجه إلى مستكشف الأخطاء Troubleshooter من خلال البحث من مربع بحث الويندوز
- ثم اضغط على Other Troubeshooters (additional troubleshooters في ويندوز10)
- ثم اضغط على Run أمام Windows Update
ثم انظر لترى ما إذا تم حل مشكلة عدم اكتمال تحديث الويندوز في حاسوبك.
هل هناك فيروسات؟
الفيروسات يمكن أن تفعل الكثير بحاسوبك، يمكن أن يصاب الحاسوب بالفيروسات في حال لم يكن هناك برنامج لمكافحة الفيروسات أو إذا قمت بإلغاء تفعيل مكافحة النظام للفيروسات، ويمكن لمشكلة عدم اكتمال تحديث الويندوز أن تحدث إثر إصابة النظام بفيروسٍ ما، ولهذا ما عليك هو فحص النظام لترى ما إذا كانت هناك فيروسات أم لا، لكي تتخلص منها إذا وجدت ولتطمئن إذا لم توجد، لنتنقل إلى الحل التالي.
- انتقل إلى Windows Security/ واضغط على Virus & threat protection
- ثم اضغط على Scan options
- ثم اختر full scan واضغط على scan now
ضبط التحديث التلقائي
التحديثات في نظام الويندوز يمكن أن تقوم بإجرائها يدويًا، ويمكن أن تقوم بضبط التحديث التلقائي، وهذا ما يفيد أن يقوم الويندوز من تلقاء نفسه بتثبيت التحديثات بشكلٍ تلقائي عند توفرها دون أي تدخل منك، وإعداد التحديث التلقائي يمكن أن يتسبب عدم تفعيله بمشكلة في التحديثات، لذلك قم بإعداد التثبيت التلقائي للتحديثات لترى ما إذا تم حل مشكلة عدم اكتمال تحديث الويندوز أم لا.
- في مربع بحث النظام اكتب Services
- ثم قم بضغطة مكررة على Windows update وقم بتغيير manual إلى automatic (الخيار الثاني) واضغط على Start
- ثم اضغط على apply ثم ok
إعادة التشغيل في الوضع الآمن
في نظام الويندوز يتصل كل جزء بالأخر بشكلٍ مرتبط، وقد تؤثر المميزات والوظائف الإضافية الخاصة بالويندوز على عملية تحديث النظام، والوضع الآمن في الويندوز يقوم بإلغاء المميزات والوظائف الإضافية مما يسمح بفرصة لإعادة تحديث النظام بشكلٍ طبيعيّ دون مشكلة إذا كانت المشكلة في مميزات ووظائف النظام، بعد الإنتهاء قم بإعادة تشغيل الويندوز في الوضع العادي لترى ما إذا تم حل مشكلة عدم استكمال تحديث الويندوز أم لا.
- في مربع البحث قم بالبحث عن recovery options
- ثم عند قسم Advanced startup اضغط على restart
- ثم اختر Troubleshoot.
- ثم اختر Advanced options
- ثم اختر Startup Settings
- ثم اختر Restart.
- ثم اضغط رقم الترتيب لخيار enable safe mood (كأن تضغط على الكيبورد رقم 5 على سبيل المثال)
استخدام Command prompt (Terminal (Admin) في ويندوز 11)
في command prompt، يتم تقديم الأوامر في شكل أكواد حتى يتمكن من تنفيذها بشكلٍ عميق، وما سنفعله هو أننا سنتأكد من عدم وجود مشكلة في النظام، أو حل المشكلة التي تواجهه لتسبب في مشكلة عدم اكتمال نحديث الويندوز، وذلك سيكون في التالي:-
- في مربع بحث النظام..قم بكتابة command prompt لتتمكن من فتحها
- ثم قم بكتابة الأمر التالي: SFC /scannow
- ثم قم بكتابة كل أمر من الثلاثة على حدى
- DISM /Online /Cleanup-Image /CheckHealth
DISM /Online /Cleanup-Image /ScanHealth
DISM /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth
- DISM /Online /Cleanup-Image /CheckHealth
وبعد انتهاء الفحص..انظر لترى ما إذا تم حل مشكلة عدم اكتمال تحديث الويندوز أم لا.
إعادة تثبيت التحديث
إعادة تثبيت التحديث في نظام ويندوز هي أمر ممكن، ولكن كيف؟ فما يميز النظام أنه يُمَكنك من إلغاء تثبيت التحديث، وهذا في حالة لم تعجبك الميزة التي أضافها أو تسبب في عدم استقرارية نظامك، فإذا واجهتك مشكلة عدم اكتمال تحديث الويندوز، فما ستفعله هو إعادة تثبيته مجددًا! ولكن كيف؟ انظر تاليًا:-
- توجه إلى الإعدادات العامة/ ثم إلى إعدادات التحديثات Windows Updates
- ثم انتقل إلى Update History
- ثم اختر Uninstall Updates
- ثم اختر التحديث الذي تواجه معه مشكلة عدم اكتمال تحديث الويندوز ليتم إلغاء تثبيته
- توجه مجددًا إلى تحديثات النظام وتفقد لترى التحديثات المتاحة
قم بتثبيت التحديث مجددًا..لترى ما إذا تم حل المشكلة أم لا.
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المصدر الأصلي : عرفني