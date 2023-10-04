أفضل 8 حلول لـ مشكلة عدم اكتمال تحديث الويندوز

حل مشكلة عدم اكتمال تحديث الويندوز..تحديثات الويندوز تعد بمثابة شيء أساسي عند استخدامك لحاسوب أو لاب توب، يمكن لحاسوبك أن يتعرض للقرصنة أو للفيروسات أو لأخطاء النظام، وذلك ما يجعلك بحاجة دومًا لأن تقوم بتثبيت التحديثات المرسلة من مايكروسوفت لضمان عدم التعرض لأي مشكلة، ولكن ماذا إذا واجهتك مشكلة عدم اكتمال تحديث الويندوز في حاسوبك؟ بأن يصل إلى 100% ويتوقف إلى هذا الحد! فما الحلول الممكنة لتلك المشكلة ؟ تابع لتتعرف على المزيد.

لا تجزم بوجود المشكلة

تحديثات الويندوز لا تكون دومًا بنفس الحجم، فلا يكون تحديث صغير على دوام، فأحيانًا يرسل مايكروسوفت تحديثات كبيرة لإصلاحات كبيرة أو تحديثات لإضافة مميزات، وتلك التحديثات بطبيعة حالها تستغرق وقتًا طويل، ولهذا يجب عليك أن تصبر لبعض الوقت قبل الجزم بأن هناك مشكلة عدم اكتمال تحديث الويندوز، وإذا وجدت أنه لم يتغير شيء وظلّ التحديث على 100% دون استكماله، فانتقل للحلول التالية.

إزالة الأجهزة الخارجية

إذا كان هناك ماوس لاسلكي أو وحدة تخزين خارجية سواء كان هارد خارجي أو USB Disk، فقم بإزالة تلك الأجهزة الخارجية، فقد يتعارض عمل الويندوز بشكلٍ مستقر أثناء تحديث النظام إثر اتصال الحاسوب بأي جهاز خارجي مقروء، ثم قم بفرض إغلاق النظام من خلال الضغط على زر التشغيل مطولًا، ثم إعادة تشغيله لترى ما إذا لا زالت مشكلة عدم اكتمال تحديث الويندوز قائمة أم لا.

تفقد مستكشف الأخطاء

مستكشف الأخطاء هو ما يُمكنك من استكشاف نظامك مما به من أخطاء أو مشاكل قد تكون مُسببة للمشكلة التي تواجهها، كـ عدم اكتمال تحديث الويندوز، ولهذا ما ستفعله أنك ستتفقد مستكشف الأخطاء لترى ما الذي أصاب نظامك وتحديدًا من جهة تحديثات النظام، وهذا يكون كالتالي:-