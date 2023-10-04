Meta تقترح اطلاق اشتراك على facebook وinstagram للتخلص من الإعلانات بسعر 13 يورو

facebook وinstagram موقعا التواصل الإجتماعي الأشهر على الإنترنت قد يحصلا على شيء جديد، وهو اشتراك يجعلك تتخلص من الإعلانات المزعجة او المنتشرة على الموقعين، شركة Meta المالكة للموقعين تفكر في الأمر بشكل جدي، هذا الذي سيساعد الشركة على الحصول على أرباح أكبر بسهولة ولكن في نفس الوقت تعطي تجربة أفضل للمستخدمين.

قد تقدم Facebook و Instagram اشتراكات خالية من الإعلانات في أوروبا قريبًا

لطالما كانت Facebook و Instagram جزءًا أساسيًا من حياة الناس؛ حيث قامت Facebook بتغيير مفهوم وسائل التواصل الاجتماعي بالكامل، مما جعل الناس منغمرين في مشاركة حياتهم مع الجمهور ويحبون ذلك بشكل كبير، وقد ظلت المنصات مجانية للمستخدمين وتعتمد على الإعلانات المخصصة بدلاً من اجبار المستخدمين على دفع أي أموال، ولكن ماذا لو كان بإمكانك الدفع لإزالة هذه الإعلانات على Instagram و Facebook؟ هذه فكرة تلعب Meta حولها، وفقًا لأحد التقارير.

وفقًا لتقرير من صحيفة Wall Street Journal، قدمت Meta، الشركة الأم لـ Facebook و Instagram، إلى الجهات التنظيمية اشتراكًا شهريًا للمستخدمين في أوروبا سيقدم تجربة خالية من الإعلانات، في المقابل يمكن للمستخدمين استخدام التطبيقات مجانًا إذا وافقوا على تقديم إعلانات مخصصة لهم، تقترح Meta رسمًا شهريًا قدره 10 يورو تقريبًا (~ 10.5 دولار أمريكي) لاستخدام حساب Facebook أو Instagram على سطح المكتب وحوالي 6 يورو (~ 6.3 دولار أمريكي) لكل حساب مرتبط إضافي، على الهاتف المحمول سيقفز السعر الأولي إلى 13 يورو (~ 13.6 دولار أمريكي) لاستيعاب العمولات التي تفرضها متاجر الأجهزة المحمولة التابعة لشركة Apple و Google على iOS و Android على التوالي.

تم تسمية الخطط باسم SNA (اشتراك بدون إعلانات) وتم مشاركتها مع الجهات التنظيمية للخصوصية في الاتحاد الأوروبي للحصول على مدخلاتهم. بناءً على التعليقات الواردة من هذه السلطات التنظيمية، تخطط Meta طرح هذه الخطط في الأشهر المقبلة للمستخدمين الأوروبيين.

ما هي خيارات المستخدمين؟

سيكون الاختيار لدى المستخدمين: إما الدفع لاستخدام Instagram و Facebook الخالي من الإعلانات أو استخدام المنصات مجانًا ولكن تتبع نشاطهم لتتمكن من تقديم إعلانات مخصصة، بالنسبة للمستخدمين الذين لا يرغبون في الدفع ولا يريدون التخلي عن بياناتهم فإن الخيار الأنسب هو إلغاء تنشيط حساب Facebook الخاص بهم أو استكشاف منصات بديلة.

هل ستكون هذه الخطط متاحة في مناطق أخرى؟

من غير المحتمل أن تكون هذه الخطط متاحة في مناطق أخرى، حيث انه تم تقديم اقتراح Meta هذا خصيصًا لتخطي طلبات الإتحاد الأوروبي وقوانينهم التي يفرضونها بشأن جمع بيانات المستخدمين، حيث طالب الاتحاد الأوروبي الخدمات والمنصات بالحصول على موافقة المستخدم قبل جمع البيانات لتخصيص الإعلانات ومنحهم خيار إلغاء الاشتراك في عملية جمع البيانات هذه.

هل هذه الخطط المقترحة تلبي جميع متطلبات اللوائح؟

ليس من الواضح على الفور ما إذا كانت هذه الخطط المقترحة تلبي جميع متطلبات اللوائح، ومع ذلك فإن القراءة الأولية لقانون الأسواق الرقمية للاتحاد الأوروبي تشير إلى أنه يجب السماح للمستخدم برفض جمع البيانات الخاصة به، تراهن Meta على قرار صادر عن محكمة الاتحاد الأوروبي مؤخرًا والذي نص على أن شركات التواصل الاجتماعي “يمكنها فرض رسوم معقولة” على المستخدمين الذين يرفضون السماح باستخدام بياناتهم لأغراض اعلانية.

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