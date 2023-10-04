علوم وتكنولوجيا

نقل الملفات بين أندرويد و Mac بـ4 طرق لاسلكيًا

0 نشر
فاطمة 0 تبليغ

  • 1/28
  • 2/28
  • 3/28
  • 4/28
  • 5/28
  • 6/28
  • 7/28
  • 8/28
  • 9/28
  • 10/28
  • 11/28
  • 12/28
  • 13/28
  • 14/28
  • 15/28
  • 16/28
  • 17/28
  • 18/28
  • 19/28
  • 20/28
  • 21/28
  • 22/28
  • 23/28
  • 24/28
  • 25/28
  • 26/28
  • 27/28
  • 28/28

نقل الملفات بين أندرويد و Mac قد يكون صعبًا بالطريقة اللاسلكية طوال الوقت، لذلك تحتاج دائمًا إلى طريقة لاسلكية تمكنك من نقل الملفات بين أجهزة أندرويد و Mac بسهولة، وبهذا المقال يوجد 4 طرق مختلفة تمكنك من نقل الملفات بسهولة خاصة مع الصعوبة التي ستواجهها عند استخدام تطبيق للنقل والاضطرار إلى إعادة النقل أكثر من مرة في حالة حدوث أي أخطاء.

طريقة نقل الملفات بين أندرويد و Mac

1- استخدام NearDrop و WarpShare:

تتشابه تلك الطريقة مع الطريقة التي تستخدم بها AirDrop و Nearby Share في نقل الملفات بين الأجهزة، حيث تمكن مطوران من إتاحة نقل الملفات بين أندرويد و Mac ولكن لنقل الملفات من أندرويد إلى أجهزة ماك فقط، وليس العكس، مع العلم بأن طريقة NearDrop تُعد الطريقة الأكثر سرعة مقارنةً بـ WarpShare.

أولًا: طريقة NearDrop في نقل الملفات بين أندرويد و Mac

نقل الملفات بين أندرويد و Mac بـ4 طرق لاسلكيًا 1
  1. باستخدام هذا الرابط قم بتحميل NearDrop على جهاز Mac وانقر مرتين على الملف المضغوط الذي تم تحميله.
  2. اضغط بالزر الأيمن على التطبيق ثم اضغط على Open. نقل الملفات بين أندرويد و Mac بـ4 طرق لاسلكيًا 2
  3. قم بالضغط على Open من النافذة التي ستظهر أمامك وسيتم فتح التطبيق ثم انقل التطبيقات من مجلد التنزيلات إلى مجلد التطبيقات. نقل الملفات بين أندرويد و Mac بـ4 طرق لاسلكيًا 3
  4. ولتمكين إشعارات التطبيق من أجل عمله بطريقة طبيعية قم بفتح إعدادات النظام على جهازك ثم اضغط على Notifications واختر NearDrop. نقل الملفات بين أندرويد و Mac بـ4 طرق لاسلكيًا 4
  5. قم بتفعيل Show notifications on lock screen، Show in Notification Center، Play sound for notification. نقل الملفات بين أندرويد و Mac بـ4 طرق لاسلكيًا 5
  6. افتح جهاز أندرويد وقم باختيار الملف أو الصورة ثم اضغط على Share  ثم Nearby Share. نقل الملفات بين أندرويد و Mac بـ4 طرق لاسلكيًا 6
  7. ستجد اسم جهاز ماك الذي تملكه في الأجهزة المتاحة، قم بالضغط عليه ثم قم بالضغط على Accept عند ظهور الإشعار على جهاز ماك، وبهذا ستكون قد استطعت استخدام NearDrop في نقل الملفات بين أندرويد و Mac. نقل الملفات بين أندرويد و Mac بـ4 طرق لاسلكيًا 7

ثانيًا: استخدام طريقة WarpShare:

  1. قم بفتح مركز التحكم Control Center من جهاز Mac ثم اضغط على AirDrop واختر Everyone. نقل الملفات بين أندرويد و Mac بـ4 طرق لاسلكيًا 8
  2. قم بتحميل تطبيق WarpShare على جهاز أندرويد باستخدام هذا الرابط ثم قم بفتحه وستجد جهاز ماك ظاهرًا أمامك.
  3. قم بالضغط على اسم الجهاز ثم حدد الملف الذي تريد إرساله واضغط على SELECT. نقل الملفات بين أندرويد و Mac بـ4 طرق لاسلكيًا 9
  4. قم بقبول نقل الملف على جهاز ماك وسيتم نقل الملف الذي حددته.

2- استخدام Snapdrop  في نقل الملفات بين أندرويد و Mac:

تتميز تلك الطريقة بعدم حاجتك إلى تحميل تطبيق لنقل الملفات بين الجهازين، وقبل البدء في الخطوات يجب عليك أن تقوم بتوصيل جهاز أندرويد و Mac بنفس شبكة Wi-Fi أولًا.

  1. قم بفتح Snapdrop  على جهازي ماك وأندرويد من خلال أي متصفح من خلال هذا الرابط.
  2. ولتستطيع بدء الاتصال بين الجهازين ونقل الملفات من ماك إلى أندرويد قم باختيار جهاز أندرويد من الأجهزة المتاحة أمامك على ماك والعكس عند رغبتك في النقل من أندرويد إلى ماك. نقل الملفات بين أندرويد و Mac بـ4 طرق لاسلكيًا 10
  3. قم باختيار الملف الذي ترغب في نقله واضغط على Open. نقل الملفات بين أندرويد و Mac بـ4 طرق لاسلكيًا 11
  4. ستجد إشعار بنافذة Snapdrop بجهاز أندرويد، قم بالضغط على Open حتى يتم فتح الملف ثم اضغط على Save  حتى تتمكن من حفظه على جهازك. نقل الملفات بين أندرويد و Mac بـ4 طرق لاسلكيًا 12

3- استخدام SMB server في نقل الملفات:

يمكنك استخدام جهاز Mac في إنشاء خادم SMB والاستعانة به في الربط بين جهاز ماك وبين جهاز أندرويد ونقل الملفات بينهما، قم بإتباع تلك الخطوات من أجل استخدام تلك الطريقة في نقل الملفات بين أندرويد و Mac.

أولًا: من جهاز ماك

  1. قم بفتح إعدادات النظام واختر General ثم Sharing. نقل الملفات بين أندرويد و Mac بـ4 طرق لاسلكيًا 13
  2. قم بالضغط على حرف i الموجود بجانب File Sharing ثم اضغط على Options. نقل الملفات بين أندرويد و Mac بـ4 طرق لاسلكيًا 14
  3. اضغط على Share files and folders using SMB وعلى اسم المستخدم الخاص بجهازك ثم اضغط على Done كما هو موضح بالصورة، ثم اتبع تلك الخطوة بالضغط على Done مرة أخرى. نقل الملفات بين أندرويد و Mac بـ4 طرق لاسلكيًا 15

ثانيًا: من جهاز أندرويد

  1. قم بتحميل تطبيق EX File Explorer على جهازك حتى تستطيع إكمال الخطوات.
    EX File Manager :File Explorer
    EX File Manager :File Explorer
    تحميل مسح QR
    EX File Manager :File Explorer
    مطور التطبيق: Ace Mobile
    السعر: Free
  2. قم بفتح التطبيق واضغط من القائمة الجانبية على Network ثم LAN. نقل الملفات بين أندرويد و Mac بـ4 طرق لاسلكيًا 16
  3. قم بالضغط على علامة + ثم New. نقل الملفات بين أندرويد و Mac بـ4 طرق لاسلكيًا 17
  4. قم بكتابة بيانات الخادم وهي اسم المستخدم وكلمة المرور ويمكنك الحصول عليهما من جهاز ماك، ثم اضغط على OK وسيتم فتح الخادم على جهازك أندرويد. نقل الملفات بين أندرويد و Mac بـ4 طرق لاسلكيًا 18
  5. قم بفتح المجلد الذي ترغب في نقل الملفات فيه من على الجهازين وقم بالضغط لفترة طويلة على الملف الذي تريد نقله.
  6. قم بالضغط على Copy ثم انتقل إلى المجلد وقم بلصق الملف هناك وسيكون متاحًا بعدها على الجهاز الآخر. نقل الملفات بين أندرويد و Mac بـ4 طرق لاسلكيًا 19

4- استخدام خدمة سحابية في نقل الملفات بين أندرويد و Mac :

يمكنك الاعتماد على عدة بدائل لاستخدام تلك الطريقة مثل Google Drive أو One Drive أو DropBox، ويتم استخدام جوجل درايف بتلك الطريقة.

أولًا: النقل من أندرويد إلى ماك:

  1. قم بتحميل Google Drive على جهاز أندرويد.
    Google Drive
    Google Drive
    تحميل مسح QR
    Google Drive
    مطور التطبيق: Google LLC
    السعر: Free
  2. قم بفتح جوجل درايف ثم اضغط على علامة + ثم Upload. نقل الملفات بين أندرويد و Mac بـ4 طرق لاسلكيًا 20
  3. حدد الملف الذي ترغب في نقله ثم اضغط على SELECT.
  4. قم بفتح جوجل درايف من خلال هذا الرابط على جهاز ماك ثم قم بتسجيل الدخول بنفس الحساب الذي تستخدمه على جهاز أندرويد.
  5. قم بالضغط مرتين على الملف الذي قمت بتحميله من جهاز أندرويد ثم اضغط على تحميل. نقل الملفات بين أندرويد و Mac بـ4 طرق لاسلكيًا 21

ثانيًا: النقل من ماك إلى أندرويد:

  1. قم بتسجيل الدخول على جوجل درايف باستخدام نفس الحساب على جهاز ماك وأندرويد.
  2. افتح Google Drive من أي متصفح على جهاز ماك ثم اضغط على + New. نقل الملفات بين أندرويد و Mac بـ4 طرق لاسلكيًا 22
  3. اضغط على File upload ثم قم بتحديد الملف واضغط على Open.
  4. قم بفتح جوجل درايف على جهاز أندرويد واضغط على الثلاث نقاط الموجودين بجانب الملف الذي قمت بتحميله من جهاز ماك.
  5. اضغط على Download وسيتم حفظ الملف وبهذا ستتمكن من نقل الملفات بين أندرويد و Mac باستخدام جوجل درايف. نقل الملفات بين أندرويد و Mac بـ4 طرق لاسلكيًا 23

اقرأ أيضًا: افضل 5 تطبيقات نقل الملفات من اندرويد إلى اندرويد 2023

المصدر الأصلي : عرفني

الكلمات الدلائليه
فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا