شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: طرح الدردشة النصية الخاصة بـ Meta لـ Horizon Worlds لجميع المستخدمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت Meta في منشور بالمدونة إن ميزة الدردشة النصية الخاصة بـ Meta لـ Horizon Worlds ستكون متاحة لجميع المستخدمين بدءًا من هذا الأسبوع ، وتوفر الدردشة النصية، التي يطلق عليها Meta اسم "الدردشة العالمية"، طريقة للتواصل مع أشخاص آخرين داخل تجربة Horizon Worlds دون استخدام صوتك، وأطلقت Meta لأول مرة خدمة الدردشة العالمية بطريقة محدودة في يونيو ، وفقا لتقرير theverge.

ويمكن الوصول إلى ميزة الدردشة العالمية من خلال الخيارات التي يمكنك الاختيار من بينها عند رفع معصمك الأيسر أثناء وجودك في الواقع الافتراضي، كما إنها أيقونة عالمية صغيرة داخل صندوق الكلام.

ولجعل الدردشة النصية أسهل قليلاً، تقول ميتا إنها تقدم ردودًا سريعة حتى لا تضطر إلى قضاء الوقت في تهجئة الرسائل يدويًا، الأمر الذي قد يمثل ألمًا كبيرًا في الواقع الافتراضي.

لسوء الحظ، لا أستطيع الوصول إلى الدردشة العالمية بنفسي حتى الآن، لذلك لا أستطيع أن أضمن مدى نجاحها أو مدى فائدتها، ولست متأكدًا مما إذا كانت هذه ميزة حصرية لإصدار الواقع الافتراضي من Horizon Worlds أو ما إذا كانت متاحة أيضًا لإصدارات الهاتف المحمول والويب التي تم إطلاقها مؤخرًا ، لكنني طلبت من Meta التوضيح.

في العام الماضي، ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن Horizon Worlds تكافح من أجل الحفاظ على المستخدمين ، لكن Meta تعمل على تحسين مشهد اللعب الاجتماعي بميزات مثل الدردشة العالمية وأدوات الإشراف المحسنة وأرجل الصور الرمزية ، و بالنسبة لي، لا يزال أمام Horizon Worlds طريق طويل للتنافس مع تطبيقات اجتماعية مماثلة مثل Roblox أو Fortnite لكنها تتحسن.