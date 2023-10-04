شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: طرح الدردشة النصية الخاصة بـ Meta لـ Horizon Worlds لجميع المستخدمين والان مع تفاصيل الخبر
ويمكن الوصول إلى ميزة الدردشة العالمية من خلال الخيارات التي يمكنك الاختيار من بينها عند رفع معصمك الأيسر أثناء وجودك في الواقع الافتراضي، كما إنها أيقونة عالمية صغيرة داخل صندوق الكلام.
ولجعل الدردشة النصية أسهل قليلاً، تقول ميتا إنها تقدم ردودًا سريعة حتى لا تضطر إلى قضاء الوقت في تهجئة الرسائل يدويًا، الأمر الذي قد يمثل ألمًا كبيرًا في الواقع الافتراضي.
لسوء الحظ، لا أستطيع الوصول إلى الدردشة العالمية بنفسي حتى الآن، لذلك لا أستطيع أن أضمن مدى نجاحها أو مدى فائدتها، ولست متأكدًا مما إذا كانت هذه ميزة حصرية لإصدار الواقع الافتراضي من Horizon Worlds أو ما إذا كانت متاحة أيضًا لإصدارات الهاتف المحمول والويب التي تم إطلاقها مؤخرًا ، لكنني طلبت من Meta التوضيح.
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