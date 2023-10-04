شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميتا تخطط لخفض مزيد من الوظائف في وحدة تطوير ميتافيرس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تخطط شركة ميتا، الشركة الأم لفيسبوك، لتسريح الموظفين في وحدة السيليكون التابعة لقسم Reality Labs والتي تركز على تطوير ميتافيرس.

أبلغت الشركة الموظفين بتسريح العمال من خلال منشور في منتدى المناقشة الداخلي. وبحسب المصادر، سيتلقى الموظفون إخطارات حول وضعهم لدى الشركة في وقت لاحق من اليوم.

قد يشهد قسم ميتافيرس تخفيضات في الوظائف في هذه الجولة من عمليات تسريح العمال، ما قد يؤثر سلبًا على خطط الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرج لإنشاء منتجات الواقع المعزز والافتراضي، والمعروفة مجتمعة باسم "metaverse" حسبما نقلت رويترز.

تتضمن هذه الخطط إنشاء نظارات الواقع المعزز (AR)، والتي يعتقد زوكربيرج أنها ستغير طريقة تفاعلنا مع الأجهزة الرقمية. إذا كان حجم عمليات تسريح العمال كبيرًا، فمن المحتمل أن يؤدي ذلك إلى إبطاء تقدم هذا المشروع الطموح.

الوحدة التي يمكن أن تتأثر بشكل أساسي هي FAST، والتي توظف حاليًا حوالي 600 موظف، وتعمل على تصميم شرائح مخصصة لأجهزة AR/VR الخاصة بشركة ميتا.

تم الإعلان عن إعادة هيكلة وحدة FAST بعد تعيين مدير تنفيذي جديد لقيادة القسم في الربع الأول من العام الجاري. وجدت شركة ميتا صعوبة في إنتاج شرائح تنافسية داخل الشركة، ولجأت في النهاية إلى شركة Qualcomm للحصول على المساعدة.

أعلنت الشركة مؤخرًا أيضًا عن سماعة الرأس Quest 3، وفقًا للمصادر، تعمل Meta أيضًا على نظارات الواقع المعزز الأكثر تقدمًا من الناحية الفنية والتي تشبه النظارات العادية، إلى جانب الساعات الذكية.

ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من النسخة الأولى من هذا المنتج في العام المقبل، ولكنها قد لا تكون متاحة على نطاق واسع للمستهلكين في البداية.

وقامت شركة ميتا بإلغاء حوالي 21 ألف وظيفة منذ نوفمبر لطمأنة المستثمرين بسبب انخفاض نمو الإيرادات وارتفاع التضخم والخسائر المالية الكبيرة في قسم Reality Labs.