تكنولوجيا: الإعلان عن هاتف vivo V29 Pro بمعالج Dimensity 8200

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة vivo بشكل رسمي اليوم عن هاتف vivo V29 Pro الذي يأتي برقاقة معالج Dimensity 8200، وكاميرة سيلفي بدقة 50 ميجا بيكسل.

يتميز هاتف vivo V29 Pro بشاشة AMOLED بحجم 6.78 إنش، ودقة عرض 1260 في 2800 بيكسل، كما تدعم الشاشة معدل تحديث 120Hz، ومعدل لمس فائق السرعة 1000Hz.

كما تدعم الشاشة نسبة سطوع 1300 nit، وتعتيم 2160Hz، أيضاً تتميز الشاشة بعمق ألوان 10بت، وتدعم تغطية لونية بنسبة 100% بمعايير DCI-P3، كما تدعم الشاشة تقنية HDR10+.

وفي إعدادات الكاميرة الخلفية يأتي V29 Pro بمستشعر Sony IMX663 رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل، بحجم مستشعر 1/1.56 وفتحة عدسات f/1.9 وميزة التثبيت البصري.

ويتميز المستشعر الثاني بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض فائقة الإتساع، بينما يتميز إصدار Pro بمستشعر Sony IMX663 لصور portrait أيضاً بدقة 12 ميجا بيكسل، والذي يدعم التكبير البصري حتى مرتين، أو التركيز على موضوع التصوير من مسافة 0.5 إلى 2م، ويتميز هذا المستشعر بالتركيز التلقائي للبيكسل ويدعم تفاصيل أكثر دقة في الظلام.

أيضاً يأتي الهاتف بإضاءة “Smart Aura” بتصميم حلقي، مع فلاش يدعم سطوع أكثر بنسبة 36%، وضبط قوة الفلاش وفقاً للإضاءة المحيطة.

كما يضم vivo V29 Pro كاميرة سيلفي بدقة 50 ميجا بيكسل المميزة بعدسات بزوايا عرض 92 درجة، مع دعم التركيز التلقائي، والتركيز على العين والوجه.

وينطلق هذا الإصدار برقاقة معالج Dimensity 8200، وذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 256 جيجا بايت.

كما يدعم الهاتف بطارية بقدرة 4600 mAh، وتقنية الشحن السريع بقدرة 80W، أيضاً يتميز الهاتف بسماكة 7.46مم، وتصميم منحني 55 درجة، بحواف 2.4مم، ويتوفر الهاتف بألوان الأسود والأزرق بسعر يبدأ من 480 دولار.

المصدر

اعلان





