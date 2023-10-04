تكنولوجيا: ASUS تكشف النقاب عن شاشة Swift Pro PG248QP بمعدل تحديث 540Hz

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة ASUS عن شاشة الألعاب Swift Pro PG248QP التي تنطلق بمعدل تحديث 540Hz، وتقنيات تدعم الألعاب بأفضل آداء.

تتميز شاشة ASUS ROG Swift Pro PG248QP بحجم 24.1 إنش، ومعدل تحديث 540Hz، في لوحة E-TN، بإستجابة أكثر كفاءة بنسبة 50% مقارنة بالشاشات المنافسة، وتشغيل فائق للألعاب دون تأخر أو تمزق للإطارات.

كما تدعم ASUS الشاشة بتقنية NVIDIA G-Sync، و”Ultra Low Motion Blur 2″ التي تعزز مقاومة الضبابية في حركة الإطارات، لذا سيتمتع المستخدم بعرض فائق الوضوح وبأعلى جودة للألعاب.

ولا يختلف الحال مع النظام الصوتي في الشاشة الذي يأتي بأعلى كفاءة، حيث تدعم الشاشة ترميز ESS لإستجابة سريعة في الصوتية بدقة أعلى مع صوتيات متعددة الإتجاهات لتجربة ألعاب مذهلة.

كما طورت Asus الشاشة بتصميم مرن يدعم التحكم في إرتفاع، وإمالة الشاشة وأيضاً التدوير لضبط زوايا العرض المفضلة للمستخدم بكفاءة أعلى.

أيضاً تتميز شاشة ROG Swift Pro PG248QP بنمط “GamePlus” لضبط توقيت محدد، وهدف، وضبط عداد معدل الإطارات، مع تقنية “GameVisual” التي تعمل على تعزيز المرئيات.

وتأتي الشاشة بنسبة سطوع 400cd/m2، وتباين 1000:1، وتدعم تدرج لوني من sRGB بنسبة 100%، وللإتصال تضم DisplayPort 1.4 DSC، وHDMI 2.0، ومدخل للسماعات، ومنفذ USB 3.2 فئة A من الجيل الأول، ومن المتوقع أن تتوفر الشاشة في الأسواق العالمية خلال بضعة أسابيع من الآن.

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