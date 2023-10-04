تكنولوجيا: فيفو V29 هاتف بقدرات تصوير هائلة وأداء عالي وتصميم مبتكر

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شركة فيفو عن هاتف V29 الجديد، أحدث إضافة إلى سلسلةV الأنيقة. يتمتع الهاتف بقدرات تصوير بورتريه متقدمة، بالإضافة إلى تصميم أنيق وأداء قوي. ويتميز هاتف V29 بنظام بورتريه الضوء الحلقي الحصري، والذي يوفر إضاءة مثالية للصور الشخصية. كما يتوفر الهاتف بألوان أنيقة وعصرية متغيرة، مما يجعله خيارًا جذابًا للمستخدمين الذين يبحثون عن هاتف ذكي أنيق.

بالإضافة إلى ذلك، يتميز هاتف V29 بأداء قوي، مما يجعله مناسبًا للمستخدمين الذين يبحثون عن هاتف ذكي يمكنه التعامل مع المهام المتعددة والألعاب .ويعد V29 ثورة في مجال الهواتف الذكية، حيث يقدم مجموعة من الميزات والابتكارات المتقدمة التي تم تصميمها لتحسين تجربة المستخدم.

وقال سعيد كليب، رئيس قسم التواصل والإعلام لدى فيفو الشرق الأوسط: “تبحث فيفو دائمًا عن طرق لتحسين تجربة تصوير البورتريه على هواتفها الذكية. ويعد هاتف V29 الجديد، مع ميزة بورتريه الضوء الحلقي المحدثة التي تدعم الكاميرا الأساسية و كاميرا أمامية محسنة بدقة 50 ميجابكسل مع مجال الرؤية الموسع والتركيز التلقائي الدقيق، إضافة إلى تصميمه الأنيق، بمثابة شهادة على التزامنا بالابتكار.” وأضاف “نريد تمكين مستخدمينا من التعبير عن أنفسهم في حياتهم اليومية والتقاط كل لحظة خاصة.“

ارفع مستوى حياتك اليومية مع بورتريه الضوء الحلقي

يتميز الضوء الحلقي المزود بميزة الضبط الذكي لدرجة حرارة اللون بتصميم مطور على شكل حلقة ضوئية أكبر حجمًا من الإصدار السابق (بقطر 15.6 ملم). يعمل ذلك على تمكين الكاميرا الخلفية من رفع مستوى التصوير الفوتوغرافي الليلي والإضاءة المنخفضة، مما يضيف إشراقًا جذابًا لموضوعات التصوير في أي مكان وفي أي وقت. بالإضافة إلى ذلك، تضمن الميزات المحسنة للكاميرا الأمامية، مثل صور السيلفي الجماعية بدقة 50 ميجابكسل وتصوير الفيديو الجماعي، تخليد كل ابتسامة بشكل مثالي داخل الإطار.

مصمم الإضاءة الخاص بك

ومع ميزة الضوء الحلقي، يستمر هاتف V29 الذكي في تجاوز الحدود سعيًا لتحقيق التميز، مع إعطاء الأولوية لاحتياجات المستخدمين في نفس الوقت. وإدراكًا لأهمية الضوء في التقاط صور مذهلة، تم تجهيز الكاميرا الخلفية لـ V29 بأكبر ضوء الحلقي في تاريخ سلسلة V. الذي يتمتع بقدرة رائعة على إنشاء تأثير إضاءة ثلاثي الأبعاد متساوي من كل زاوية، مما يزيل ظلال الوجه والمناطق المظلمة. مع مساحة انبعاث للضوء أكبر بتسع مرات من الفلاش القياسي، يوفر Aura Light أيضاً ضوءًا لطيفًا وغير مبهرًا يشبه الأضواء الموجودة في الاستوديو الاحترافي. تعمل هذه الإضاءة الرائعة على إبراز لون البشرة بدقة بينما تخفي العيوب ببراعة، وتكشف عن الجمال الطبيعي للشخص. بالإضافة إلى ذلك، فإن زيادة السطوع بنسبة 36% مقارنة بسابقه تسمح لـ vivo V29 بالتقاط اللقطات بوضوح حيوي، مما يجعلها تنبض بالحياة بمزيد من التركيز والقوة.

لا يقتصر V29 على تعزيز المظهر المرأي من خلال الضوء الحلقي فحسب. بل أنه يقدم أيضًا خاصية ضبط درجة حرارة اللون الذكية، والتي تمكّن الجهاز من التكيف مع بيئات متنوعة مع درجات حرارة ألوان مختلفة. من المقاهي الليلية إلى الشوارع المضاءة بالنيون النابضة بالحياة، يتكيف V29 بسهولة مع درجة حرارة اللون لتتماشى بذكاء مع البيئة، مما يوفر للمستخدمين خبرة مصمم إضاءة خاص بهم. بنقرة واحدة فقط على V29، يتم إضاءة الأهداف الموجودة في البيئات ذات الإضاءة الخافتة بلطف، مما يسمح لها بالتألق. والنتيجة هي صور مشرقة وواضحة مع جو آسر يثري كل لقطة.

التقط كل الابتسامات في الصورة

استمتع بصور سيلفي جماعية مع كاميرا V29 المحسنة بدقة 50 ميجابكسل عالية الجودة. بفضل مجال الرؤية الموسع والتركيز التلقائي الدقيق، فإنها تحرر الصور من قيود السيلفي التقليدية، وتلتقط المزيد من الابتسامات دون عناء ودون تشويه. من الصور الجماعية إلى مقاطع الفيديو، يتيح V29 للمستخدمين إطلاق العنان لإبداعهم وإنشاء ذكريات ساحرة تشع بالتألق والأصالة.

اكتشف جمال الليل

عندما يتعلق الأمر بجودة الصورة الليلية، كاميرا V29 المتقدمة بدقة 50 ميجابكسل OIS فائقة الاستشعار. ومن خلال رفع مستوى تجربة التصوير الفوتوغرافي، تعمل على زيادة التعرض للضوء وتعزيز امتصاص الضوء وضمان التقاط صور ثابتة بشكل ملحوظ. حتى في ظروف الإضاءة المنخفضة. مع V29، يمكن للمستخدمين الاستمتاع بامتياز التصوير الفوتوغرافي بجودة الاستوديو بسلاسة دون إنفاق ثمن باهظ.

بالإضافة إلى ذلك، يحتوي V29 على وضع تصوير القمر الذي يساعد مراقبي النجوم على التقاط تألق السماء ليلاً. ولتعزيز تجربة مشاهدة السماء، يعد وضع التصوير الفلكي إضافة مبهجة تسمح للمستخدمين بالتقاط صور رائعة لمجرة درب التبانة.

ولكن هذا ليس كل شيء. بالنسبة لعشاق تصوير الفيديو، تضمن ميزة الفيديو فائق الثبات، المدعومة بكل من التثبيت بصري والالكتروني لقطات أكثر ثباتًا ووضوحًا للمشاهد المختلفة. ومن خلال إجراء ما يصل إلى 1000 عملية تثبيت و10000 حركة تثبيت في الثانية، يتم تقليل مشكلة الاهتزاز بشكل كبير. لا داعي للقلق بشأن الإضاءة المنخفضة أو ضوضاء الكاميرا أو اللقطات المهتزة. استعد لإنشاء مدونات فيديو آسرة ذات سحر سينمائي. بدعم قوي من خوارزميات المشهد الليلي الممتازة وقدرات التثبيت القوية، وكلها يمكن أن تحل بشكل فعال المشاكل الشائعة عند تصوير مقاطع الفيديو في ظروف الإضاءة المنخفضة.

صانع محتوى الفيديو الشامل لكل اللقطات اليومية

تم تصميم V29 لتمكين المستخدمين من التميز في مدونات الفيديو وإنشاء محتوى مواقع التواصل الاجتماعي. يقدم Vlog Movie Creator تجربة شاملة لإنشاء الفيديو باستخدام العديد من القوالب المضمنة ومساعد التحرير الاحترافي، مما يلغي الحاجة إلى تطبيقات تحرير منفصلة.

أعد تعريف التميز بأسلوب خالد

ألوان V29 فاخرة وأنيقة، فاللون الأحمر المخملي رمز للفخامة، يذكرنا بالحرير الفاخر المخصص فقط لأولئك الذين يسعون فقط للحصول على أفضل جودة. علاوة على ذلك، بفضل زجاج الفلوريت AG المتغير اللون الفريد وتقنية النقش الضوئي بمقياس النانو. فإن اللون الأحمر المخملي يتميز بأنه متلون بالضوء، يتغير لونه تحت ضوء الأشعة فوق البنفسجية مما يجعله جذاباً ورائعاً.

يمتلئ اللون الأسود النبيل بالأناقة والجودة الراقية بالإضافة إلى لمعانٍ رقيق، وذلك بفضل تقنية النقش الضوئي بمقياس النانو التي توفر المتانة ومقاومة البقع.

أوضح شاشة في سلسلة V حتى الآن

يتميز هاتف V29 بشاشة AMOLED بتردد 120 هرتز ودقة 1.5K بمقاس 6.78 بوصة، منحنية ثلاثية الأبعاد. وبفضل الدقة المذهلة البالغة 1.5K وكثافة البكسل العالية للغاية التي تبلغ 452 نقطة في البوصة، تنبض كل التفاصيل بالحياة بدقة مذهلة. سينغمس المستخدمون في تجربة بصرية آسرة حيث يعرض هاتف V29 عدد ألوان يبلغ 1.07 مليار لون ومجموعة ألوان DCI-P3 من الدرجة السينمائية. بالإضافة إلى ذلك، يعطي V29 الأولوية لصحة العين وقد حصل على ثلاث شهادات حماية للعين من الدرجة الاحترافية من SGS، مما يؤكد التزامنا بالصحة البصرية.

أداء لا مثيل له

تم تصميم V29 لتوفير تجربة مستخدم سلسة وقوية. حيث تم تجهيزه بمعالج Qualcomm Snapdragon® 778G، مما يضمن أداءً ممتازًا واتصالًا سلسًا بشبكة 5G. بفضل معزز الذاكرة (ذاكرة وصول عشوائي سعة 12 جيجابايت + ذاكرة وصول عشوائي ممتدة سعة 8 جيجابايت)، يوفر الجهاز مساحة تخزين كبيرة ودعمًا قويًا لنظام التشغيل. يتضمن V29 أيضًا نظام غرفة تبريد البخار الحيوية VC Bionic والذي يمكّن الجهاز من إطلاق العنان للأداء الأمثل في سيناريوهات مختلفة، مما يوفر تجربة غامرة – سواء أثناء جلسات الألعاب المكثفة أو التجارب السينمائية. بالإضافة إلى ذلك، يسمح شاحن FlashCharge بقدرة 80 واط والبطارية بسعة 4600 مللي أمبير في الساعة (نموذجي) بالشحن السريع والآمن، مما يسمح بشحن الهاتف من 1% إلى 50% في 18 دقيقة فقط.

علاوة على ذلك، يوفر هاتف V29 مقاومة للماء والغبار بمعيار حماية IP54 في ظل الاستخدام العادي. في أكثر من 60 اختبار موثوقية، أظهر V29 أداءً استثنائيًا.

بشكل عام، بمواصفاته ومميزاته الرائعة، يوفر V29 خيارًا مقنعًا ومعقولاً للمستخدمين الذين يبحثون عن هاتف ذكي عالي الأداء.

السعر والتوافر

يتوفر هاتف V29 ((8+12) + 256) بسعر 1699 ريال سعودي و V29((8+12) + 512) بسعر 1899 ريال سعودي.

نبذة عن “فيفو“

“فيفو” هي شركة تقنية تبتكر منتجات رائعة تعتمد على التصميم القيّم وتُعنى بتقديم أجهزة وخدمات ذكية ومتطورة أساسية. وتهدف الشركة إلى بناء جسور التواصل بين الناس والعالم الرقمي. وتوفر “فيفو” للمستخدمين جودة حياة رقمية وسهولة في التواصل بشكل متزايد من خلال ابتكاراتها الفريدة من نوعها. ووفقاً للقيم الأساسية التي تنتهجها والتي تشتمل على مفهوم benfen* (بين فين)، فإن “فيفو” تعتمد في أعمالها على تطبيق استراتيجية تطوير مستدامة تترافق مع رؤية تهدف إلى أن تصبح شركة من الطراز العالمي الرفيع على المدى الطويل وأكثر ازدهاراً.

وتستعين “فيفو” بأفضل المواهب المحلية وتعمل على توظيفها وتطويرها عبر شبكة دعم تضم 10 مراكز للأبحاث والتطوير تتوزع على شينزين ودونغ غوان ونانجينغ وبكين وهانغتشو وشنغهاي وشيان وتايبيه وطوكيو، بالإضافة إلى سان دييغو. وتركز “فيفو” على تطوير أحدث التقنيات الاستهلاكية بما في ذلك تكنولوجيا الجيل الخامس (G5) والذكاء الاصطناعي والتصميم الصناعي والتصوير الفوتوغرافي وغيرها من التقنيات الحديثة الأخرى. أنشأت “فيفو” أيضاً خمسة مراكز للإنتاج (بما في ذلك مركز تصنيع معتمد لعلامتها التجارية)، في الصين وجنوب شرق آسيا، بطاقة إنتاجية تقارب 200 مليون هاتف ذكي. وتعمل “فيفو” حاليا على توسيع شبكة مبيعاتها عبر أكثر من 50 دولة ومنطقة، وهي مرغوبة من قبل أكثر من 400 مليون مستخدم حول العالم.

*Benfen (بين فين) مصطلح يعبر عن مفهوم القيام بالأشياء الصحيحة، والإنجاز الصحيح للأشياء، وهو وصف مثالي لرسالة “فيفو” في ترسيخ الاستخدام السليم للتكنولوجيا على الوجه الأمثل.

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