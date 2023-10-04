تكنولوجيا: جوجل تعلن عن Google Pixel 8 بمعالج Tensor G3 وميزة إستشعار الحرارة في إصدار Pro

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت عملاق البحث عن جيل جديد من هواتفها المميزة Google Pixel 8 وPixel 8 Pro، بمعالج Tensor G3 وكاميرات فائقة الإتساع جديدة.

تنطلق سلسلة هواتف Google Pixel 8 الجديدة اليوم من جوجل بترقية رئيسية في رقاقة معالج Tensor G3 المطورة من سامسونج، والتي ترتكز على دقة تصنيع 4 نانومتر، وتتميز الرقاقة بعدد 9 من الأنوية والتي تشمل نواة Cortex-X3 رئيسية، مع 4 من أنوية Cortex-A715، مع 4 من أنوية Cortex-A510.

ويتوفر هاتف Pixel 8 بنموذج رئيسي يتميز بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، بينما يتوفر هاتف Pixel 8 Pro بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام.

كما يدعم هاتفي Pixel 8 معايير IP68 لمقاومة الماء والغبار، ويدعم الهاتفين تقنية التعرف على الوجه، وأيضاً تقنية إستشعار البصمة.

ويتميز هاتف Pixel 8 Pro بشاشة OLED بتقنية LTPO بحجم 6.7 إنش، وجودة عرض QHD+، كما تدعم الشاشة معدل تحديث 120Hz، ونسبة سطوع 2400 nit، كما يدعم الهاتف طبقة حماية من Gorilla Glass Victus 2، ويتوفر الهاتف بثلاثة إختيارات في الألوان بين الأزرق، والأسود إلى جانب اللون البيج.

ويضم هذا الإصدار إعدادات ثلاثية في الكاميرة الخلفية بمستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل، بميزة التثبيت البصري، والتركيز التلقائي بالكشف وتحديد اللقطة Octa-PD، بينما يأتي المستشعر الثاني بدقة 48 ميجا بيكسل بزوايا عرض فائقة الإتساع و Quad-PD.

كما يأتي المستشعر الثالث بدقة 48 ميجا بيكسل Quad-PD، ودعم التكبير البصري حتى 5 مرات والتكبير الرقمي الفائق حتى 30 مرات، وتتميز كاميرة السيلفي بدقة 10.5 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة.

ومن بين التقنيات الجديدة المقدمة من جوجل في Pixel 8 Pro ميزة إستشعار حرارة الجلد، حيث يأتي المستشعر إلى جانب إعدادات الكاميرة، على أن تتوفر هذه الميزة حصرياً في هاتف Pro وتعمل بدعم من مستشعر Melexis MLX90632.

أيضاً تدعم جوجل سلسلة Pixel 8 ببعض المميزات الجديدة في الكاميرة التي تشمل خفض ضبابية الصور، وMagic Eraser، وأفضل لقطة، و”Macro Focus” التي ترتكز على الكاميرة المميزة بزوايا عرض فائقة الإتساع.

كما يضم Pixel 8 Pro بطارية بقدرة 5050 mAh، وتقنية الشحن السريع بقدرة 30W، والشحن اللاسلكي بقدرة 23W.

من جانب أخر يأتي هاتف Pixel 8 بوزن 10 جرام أخف، وحجم أصغر مقارنة بإصدار الشركة السابق، ويضم الهاتف شاشة بحجم 6.2 إنش، وجودة عرض FHD+.

كما تتميز الشاشة بسطوع 2000 nit، ومعدل تحديث 120hz، أيضاً تدعم الشاشة طبقة حماية من Gorilla Glass Victus.

ويتوفر Pixel 8 بثلاثة إختيارات في الألوان تشمل اللون الوردي، والأسود، وأيضاً اللون الرمادي، كما يضم الهاتف كاميرة جديدة بزوايا عرض فائقة الإتساع بمستشعر بدقة 12 ميجا بيكسل بميزة التركيز التلقائي ودعم لقطات Macro.

كما يتميز المستشعر الرئيسي في هذا الإصدار بدقة 50 ميجا بيكسل Octa-PD، ودعم للتكبير الرقمي الفائق حتى 8 مرات، وتتميز كاميرة السيلفي في هاتف Pixel 8 بدقة 10.5 ميجا بيكسل.

أيضاً يضم الهاتف بطارية بقدرة 4575 mAh، ويدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 27W، والشحن اللاسلكي بقدرة 18W.

وتؤكد جوجل على دعم هواتف Google Pixel 8 بتحديث لنظام التشغيل وبرمجيات الحماية حتى 7 سنوات، وينطلق هاتف Pixel 8 بسعر يبدأ من 699 دولار أو 799 يورو مع عرض مجاني سماعة Pixel Buds Pro، بينما ينطلق هاتف Pixel 8 Pro بسعر يبدأ من 999 دولار أو 1099 يورو مع عرض مجاني عند الشراء ساعة Pixel Watch 2 الذكية.

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