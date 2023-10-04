سعر Google Pixel 8 وGoogle Pixel Watch 2 بعد الإطلاق الرسمي

ليس تسريبًا هذه المرة لكن أخيرًا لدينا Google Pixel 8 وGoogle Pixel Watch 2 بشكل رسمي بعد سيول من التسريبات، في مؤتمر اللامفاجآت أطلقت جوجل الهاتف الجديد جوجل بكسل 8 الذي كنا نعرف عنه كل شيء لدرجة اني لا اعرف ماذا اكتب في هذا الخبر ليكون “خبرًا جديدًا” ولكن على أي حال ها نحن هنا نتحدث عن إطلاق هاتف جوجل بكسل 8 وجوجل بكسل 8 بلس وساعة Pixel watch 2 الجديدة.

الجديد في Google Pixel 8 الذي كنا نعرفه بالفعل

الهاتف الجديد من جوجل بمفاجآة توقعناها كلنا وعرفناها كلنا انه سيحمل معالجًا جديدًا من جوجل، معالج Tensor G3 الذي سيحمل لأول مرة في الهواتف الذكية تركيبًا جديدًا بـ9 أنوية، هذا اول معالج للهواتف الذكية يصدر تُساعي النواة بنواة أساسية Cortex-X3 كنواة رئيسية وحيدة بسرعة 3.0GHz مع 4 أنوية من نوع Cortex-A715 بسرعة 2.45GHz و4 أنوية بسرعة 2.15GHz من نوع Cortex-A510، فمجددًا لا تبحث عن تفوق في أرقام الـBenchmark عند جوجل بل توقع ان يكون الذكاء الاصطناعي هو نقطة التركيز الأساسية في هذا المعالج، يا لها من مفاجآة.

باقي المواصفات لازالت ضمن التحسينات الروتينية؛ بكسل 8 سيحصل على معدل تحديث 120Hz بدلًا من 90Hz هذه المرة، ومستشعر بصمات الأصابع في الهاتفين هذه المرة سيكون من نوع Ultrasonic بدلًا من المستشعر الضوئي الذي كانت تستعمله جوجل في هواتفها، وثاني تحديث هو في الكاميرا الـUltrawide لهاتف Google Pixel 8 Pro الذي سيحمل مستشعر بدقة 48MP هذه المرة، باقي المواصفات لا تحديثات بها ويمكنك قراءة سائر مواصفات الهاتفين على موقعنا في قسم الهواتف، وسنغطي كل ما هو جديد في سوفتوير جوجل في مقال آخر على موقعنا فتابعنا.

سعر Google Pixel 8

اتتذكر عندما قلنا ان سعر Pixel 8 سيزيد مقارنة بسعر Pixel 7؟ هذا ما حدث وقد ارتفع سعر الهاتفين، بكسل 7 العام الماضي كان قد بلغ سعره 600 دولار وقت اطلاقه، هاتف بكسل 8 يبدأ من 700 دولار هذا العام وهو أغلى كما توقعنا بـ100 دولار من العام الماضي، بينما سعر Pixel 8 Pro هو 1000 دولار اعلى أيضًا من سعر بكسل 7 برو من العام الماضي وهذا سعر عادل، جوجل منذ بكسل 6 وهي تفكر بشكل جيد في هواتف بكسل وتسعرهم بشكل جيد في النهاية لذلك -رغم التسريبات- فهواتف بكسل ترشيح ممتاز لمن يريد هاتفًا جديدًا.

الجديد في Google Pixel Watch 2

نفس التصميم ونفس الشاشة ونفس الحجم بسعة بطارية أكبر قليلًا ومعالج أفضل ودعم للـUltra wideband UWB، الجيل الثاني من ساعات Google لازال ينقل نفس التجربة المميزة القديمة الى العام الجديد، وفي النهاية هو نفس السعر، جوجل اهتمت بالتجربة المميزة لساعاتها وارتباطها بنظام اندرويد القوي وأصدرت الساعة الجديدة الخاصة بها، صدقني انا لا أملك شيئًا جديدًا لأقوله فلا شيء جديد غير الذي تسرب نفس ما سربنا نفس ما اصدرت جوجل، ولكن بنفس سعر العام الماضي فلازالت Google Pixel Watch 2 خيارًا ممتازًا.