شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على طاقم رحلة الفضاء الرابعة لشركة Virgin Galactic المزمع إطلاقها 6 أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد شركة Virgin Galactic لمهمتها الفضائية التجارية الرابعة "Galactic 04"، والتى ستحمل طاقمًا مكونًا من ثلاثة أشخاص برفقة مدرب رواد الفضاء الرئيسي للشركة، بالإضافة إلى الطيارين اللذين يقودان مركبة Virgin's SpaceShipTwo ، VSS Unity ، ومن المقرر أن تتم رحلتهم إلى مساحة الحافة يوم الجمعة 6 أكتوبر.

وستنطلق المهمة من Spaceport America في نيو مكسيكو وسيتم رفع VSS Unity وطاقمها إلى الارتفاع بواسطة الطائرة الحاملة ذات قمرة القيادة المزدوجة للطائرة الفضائية VMS Eve ، والتي ستطلق VSS Unity على ارتفاع حوالي 50000 قدم (15000 متر) ، وبعد الإطلاق سيؤدي إطلاق المحرك الصاروخي لـ VSS Unity إلى وضعه في مسار دون مداري، مما سيوصل الطائرة الفضائية وطاقمها إلى حافة الفضاء لبضع دقائق من انعدام الوزن وإطلالة رائعة على كوكبهم الأصلي ، وفقا لتقرير سبيس .

وتعد Galactic 04 هي المهمة التجارية الرابعة لشركة Virgin خلال عدة أشهر، مما يبقي الشركة على المسار الصحيح من خلال إيقاع الطيران المتوقع مرة واحدة شهريًا لـ VSS Unity ، وعلى النقيض من أول رحلتين تجاريتين لشركة Virgin Galactic، لم تكشف الشركة عن أسماء ركاب Galactic 03 وGalactic 04.

ومع ذلك، كان الركاب الثلاثة للمهمة القادمة يوم الجمعة أقل حراسة، وأعلن كل منهم بحماس عن مغامرته القادمة على وسائل التواصل الاجتماعي.

ستكون نميرة سالم رائدة الفضاء 019 في Virgin Galactic. وهي مسافرة حول العالم ورائدة أعمال وفنانة تتمتع بخلفية متنوعة في المشاركة في الفضاء ، سالم هي واحدة من "رواد الفضاء المؤسسين" لشركة Virgin Galactic، وقد تم تكريمها من قبل مؤسس Virgin Group، ريتشارد برانسون، لمساهماتها المبكرة في مهمة الشركة، وفقًا لموقع سالم الإلكترونى.

وخلال فترة طفولة فيرجن جالاكتيك، كان من المقرر في البداية أن تسافر سالم إلى الفضاء في عام 2008، وأثناء انتظارها الطويل منذ ذلك الحين، وأسست سالم مؤسسة Space Trust غير الربحية، التي تدعو إلى الاستفادة من قطاع الفضاء المتنامي كمنصة لتحقيق السلام على الأرض.

سالم باكستاني ويعيش في دبي عندما تم الإعلان عنها كواحدة من أوائل عملاء Virgin Galactic، تم الاعتراف بها كأول رائدة فضاء باكستانية ، وستكون أول مواطنة في ذلك البلد تصعد إلى الفضاء بعد رحلتها القادمة، وكانت أيضًا أول باكستانية تغامر بالذهاب إلى القطبين الشمالي والجنوبي.

كتب تريفور بيتي على قناة X في 24 سبتمبر : "سوف أطير إلى الفضاء لقد انتظرت طوال حياتي لكتابة هذه الكلمات". وكان بيتي، مدير التسويق البريطاني، ينتظر بالفعل لفترة طويلة ومثل سالم، اشترى بيتي تذكرته منذ أكثر من 15 عاما.

وكتب تريفور بيتي على قناة X في 24 سبتمبر : "سوف أطير إلى الفضاء. لقد انتظرت طوال حياتي لكتابة هذه الكلمات". وكان بيتي، مدير التسويق البريطاني، ينتظر بالفعل لفترة طويلة. ومثل سالم، اشترى بيتي تذكرته منذ أكثر من 15 عاما.

منذ الإعلان، استخدم بيتي وسائل التواصل الاجتماعي للتعبير عن حماسه لمهمته القادمة، بما في ذلك الكشف عن العديد من التذكارات التي سيحضرها معه في Galactic 04، وتشمل هذه العناصر:

• شيك بقيمة 2.23 دولار موقع من أورفيل رايت، وقد تم طيه في طائرة ورقية

• صورة موقعة ليورى جاجارين ، أول إنسان في الفضاء

• كتيب مشروع مدرسي قديم أنشأه بيتي بعنوان "سباق الفضاء"

• رقعة LUNAR Industries من فيلم "Moon" لعام 2009

إذا كان هناك أي شك في ذهنك حول مدى حب هذا الرجل للفضاء، قم بتبديده. رون روسانو هو مدرس علم فلك أمريكي، ولم يتم شراء مقاعده على Galactic 04 فحسب، بل على New Shepard من Blue Origin ، ومنطاد الستراتوسفير من Space Perspective ، وفقًا لموقعه على الإنترنت .

لقد تابع برنامج الفضاء منذ بعثات أبولو إلى القمر ويحتفظ بمجلة الطيران تحت المداري الخاصة به، والتي تتتبع الرحلات الجوية المأهولة حتى عام 1961 ، روسانو هو أحد سفراء النظام الشمسي في ناسا ويعمل في المجالس والمجالس الاستشارية للعديد من منظمات علم الفلك والفضاء ، مثل زملائه في الطاقم، توجه أيضًا إلى X للإعلان عن رحلته القادمة.

ويكتب روسانو على موقعه على الإنترنت أن هدفه هو إعطاء "الطلاب والبشر في جميع أنحاء العالم منظورًا للأرض ككوكب كما هو موجود في الفراغ الشاسع غير المفهوم للفضاء، وتشجيع فهم تفرد عالمنا كشمعة نور". "الضوء في عالم هائل وإلهام الآخرين ليروا أنفسهم كطاقم على هذا الكوكب الأرض، ومساعدة الآخرين على إدراك الحاجة إلى حماية هذه الكرة الأرضية والحفاظ عليها، لأنها موجودة تحت غلاف جوي هش ورقيق للغاية، والذي يبقي كل شيء على قيد الحياة بداخله."

بيث موسيس هي رائدة الفضاء 002 في شركة Virgin Galactic، وهي تكسب جناحيها مرارًا وتكرارًا بصفتها مدربة رواد الفضاء الرئيسية في الشركة ، وكانت أول امرأة تطير على متن مركبة فضائية تجارية، بحسب ما ذكرته شركة Virgin Galactic، وقد قامت بتدريب جميع الأطقم التي سافرت منذ بدء العمليات المنتظمة في الصيف الماضي.

كانت موسى مسؤولة عن تدريب طاقم Galactic 04، وسوف ترافق الثلاثي في ​​رحلتهم، و ستكون هذه المهمة هي رحلة موسى السادسة إلى الفضاء على متن VSS Unity.

وسيجلس داخل قمرة القيادة لمركبة VSS Unity قائدة Galactic 04 كيلي لاتيمر وطيار المهمة سي جيه ستوركو ، ويتمتع كلاهما بخلفيات واسعة في رحلات الفضاء وعملا في وكالة ناسا قبل الانضمام إلى Virgin Galactic. الآن، أصبح الاثنان وجهين مألوفين لمهمات المجرة.

وخدم لاتيمر في مركز أبحاث الطيران أرمسترونج التابع لناسا وسجل آلاف الساعات كطيار أبحاث، والجدير بالذكر أنه بعد انضمامه إلى فيرجن، مُنح لاتيمر فرصة الطيران بالطائرة الحاملة Cosmic Girl خلال أول إطلاق ناجح للقمر الصناعي لشركة Virgin Orbit في عام 2021. (تقدمت شركة Virgin Orbit، وهي شركة شقيقة لشركة Virgin Galactic، بطلب للإفلاس في أبريل الماضي).

ستوركو هو رائد فضاء سابق في وكالة ناسا، وقد طار في أربع بعثات مكوكية فضائية بين انضمامه إلى الوكالة كرائد فضاء في عام 1995 وتقاعده في عام 2013، وانضم إلى شركة Virgin Galactic في نفس العام وجلس في قمرة القيادة في أول رحلة فضائية للشركة في ديسمبر 2018

يدير قمرة القيادة في VMS Eve لـ Galactic 04 القائد نيكولا بيسيل والطيار جميل جانجوا.

وسجل Pecile أكثر من 7700 ساعة طيران في 170 نوعًا مختلفًا من الطائرات قبل انضمامه إلى شركة Virgin Galactic، عمل بيسيل برتبة مقدم في القوات الجوية الإيطالية ، وفي فيرجن طار بيسيل إلى الفضاء لأول مرة على متن VSS Unity، خلال مهمة Galactic 01 في يونيو من هذا العام.