شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: ملصقات ميتا بالذكاء الاصطناعى بذيئة ووقحة وفى بعض الأحيان عارية.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت ميتا ملصقات جديدة تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي وصفها المستخدمون بأنها بذيئة، وقحة، وفي بعض الأحيان عارية، وقد وجد بعض مستخدمي Facebook Messenger أن هذه الميزة يمكن أن تولد صورًا غير لائقة، بما في ذلك الجنود الأطفال والسياسيين العراة والكثير وفقا لتقرير theverge.

وقال التقرير، أدت بعض اختبارات المستخدم المبكرة لأداة الملصقات الجديدة التى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي من ميتا إلى بعض الإبداعات المريبة (والمضحكة إلى حد ما).

بعد الوصول إلى أداة الملصقات الجديدة التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي على Facebook Messenger، تمكن مستخدم X من إنشاء مجموعة من صور الملصقات غير المناسبة بما في ذلك الجنود الأطفال، وشخصيات نينتندو التي تحمل السلاح، وميكي ماوس وهو يمارس حماقة ، ورسوم توضيحية عارية لـ رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو.

وتُظهر الأمثلة الأخرى أن أداة لاصق الذكاء الاصطناعي الخاصة بـ ميتا ستضع أيضًا زوجًا من الثديين بكل سرور وتقريبًا أي شيء انطلاقًا من الصور الكبيرة لـ Sonic the Hedgehog و Karl Marx حتى أن هناك ملصقًا يصور امرأة ترضع بيكاتشو.

وتم الإعلان عن ملصقات الدردشة التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي الأسبوع الماضي في حدث Meta's Connect، جنبًا إلى جنب مع محرر صور AI جديد لـ Instagram، مدعومًا بنموذج اللغة الكبير من Meta's Llama 2 منافس الشركة ChatGPT، وتتيح الملصقات التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي للمستخدمين إنشاء "ملصقات متعددة فريدة وعالية الجودة في ثوانٍ" باستخدام المطالبات النصية.

ويتم حاليًا طرح الملصقات التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي "لتحديد مستخدمي اللغة الإنجليزية" لقصص Facebook وInstagram Stories والرسائل المباشرة وMessenger وWhatsApp خلال هذا الشهر، لذلك من غير الواضح عدد المستخدمين الذين يمكنهم الوصول إلى هذه الميزة حاليًا.

ويبدو أن بعض الكلمات محظورة وأن استخدامها في المطالبات سوف يحذر المستخدم من أن وصفها قد ينتهك إرشادات مجتمع Meta. ومع ذلك، أبلغ مستخدمو X الآخرون أنه لا يزال بإمكانك إنشاء محتوى غير لائق باستخدام الأخطاء المطبعية أو أوصاف الكلمات المقيدة ، و في بعض الحالات، أدت مطالبات مثل "مركز التجارة العالمي" إلى إنشاء صور إشكالية دون أي أوصاف إضافية على الإطلاق.

يعد هذا النوع من الخداع أمرًا شائعًا عند إطلاق أدوات الذكاء الاصطناعى، ومن المحتمل أن يكون السبب وراء سعي Meta إلى طرح محدود لميزة الملصقات التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي، وبهذه الطريقة يمكن معالجة الإساءة وتصحيحها قبل أن تنتشر إلى الجماهير، ولقد تواصلنا مع Meta للتعليق وسنقوم بالتحديث فى حالة الرد.