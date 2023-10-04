شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيلون ماسك مطالب بدفع 1.1 مليون دولار للمسؤولين التنفيذيين السابقين فى تويتر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفع الرئيس التنفيذي السابق "Parag Agrawal" لمنصه "X" تويتر سابقاً، والمدير القانوني السابق Vijaya Gadde دعوى قضائية ضد X بعد أن أجبرت المحكمة إيلون ماسك على شراء Twitter مقابل 44 مليار دولار العام الماضي، وفقاً لموقع theverge.

حكم أحد القضاة بأن شركة X، المنصة المعروفة سابقًا باسم Twitter، يجب أن تدفع 1.1 مليون دولار كرسوم قانونية مرتبطة بالتحقيقات المتعلقة بالمنصة أثناء شراء إيلون ماسك للمنصة العام الماضي، وفقًا لتقرير صادر عن بلومبرج.

كما أشارت بلومبرج، حكمت قاضية محكمة ديلاوير القضائية، كاثلين سانت جيه ماكورميك، لصالح الرئيس التنفيذي السابق لشركة تويتر، Parag Agrawal، ومسؤول السياسات الرئيسي السابق Gadde، وغيرهم من المديرين التنفيذيين، لأن تويتر "انتهك واجباته لتغطية النفقات القانونية الناتجة عن عملهم، من اجل الشركة.

قام إيلون ماسك بطرد Agrawal وغيره من القادة رفيعي المستوى بمجرد توليه إدارة الشركة وبعد أن رفع موقع Twitter دعوى قضائية ضد ماسك لمحاولته التراجع عن اتفاقيته الخاصة بالاستحواذ بقيمة 44 مليار دولار.

في أبريل، رفع Agrawal و Gadde دعوى قضائية ضد X بدعوى فشلهم في دفع فواتيرهم القانونية، بما في ذلك فواتير مثول جادي أمام لجنة الرقابة والإصلاح بمجلس النواب، ولم تدفع X سوى حوالي 600 ألف دولار من المبلغ المستحق، وفقًا لتقارير بلومبرج، حيث قال محامي الشركة إن مسؤولي X تعرضوا لصدمة بعد أن رأوا الفاتورة القانونية "المفرطة جدًا" البالغة 1.1 مليون دولار من محامي Gadde.

وفي حين وافقت القاضية ماكورميك على أن مبلغ 1.1 مليون دولار هو مبلغ كبير من المال، إلا أنها ما زالت تحكم لصالح المدير التنفيذي السابق لتويتر، وقال القاضي ماكورميك، بحسب بلومبرج: "لقد راجعت المبلغ المعني، وعلى الرغم من أنه مرتفع وربما أعلى مما يرغب معظم البشر في دفعه، إلا أنه ليس غير معقول".