تكنولوجيا: الإعلان الرسمي عن ساعة Pixel Watch 2 الذكية برقاقة معالج جديدة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت جوجل عن إصدارها الجديد من الساعات الذكية Pixel Watch 2 التي تنطلق برقاقة معالج جديدة، وتحسينات في سعة البطارية، ودعم لتقنية UWB.

تتميز ساعة Pixel Watch 2 الذكية بتصميم دائري بشاشة OLED بحجم 1.2 إنش، ودقة عرض 384 في 384 بيكسل، كما تتوفر الساعة الذكية بحجم 41مم فقط.

ويتميز الجيل الثاني من ساعة جوجل الذكية برقاقة معالج Snapdragon W5+ Gen 1، وذاكرة عشوائية 2 جيجا بايت رام، وترتكز الشريحة على دقة تصنيع 4 نانومتر، والتي تعزز عمر الشحن في البطارية لتعالج مشكلة شائعة في إصدار جوجل السابق.

أيضاً تضم الساعة الذكية بطارية بقدرة 306 mAh، والتي تستمر بعمر شحن يصل إلى 24 ساعة مع ميزة “Always On” في الشاشة، وتدعم الساعة الذكية الشحن السريع حيث يمكن شحن الساعة لمدة 30 دقيقة لعمر شحن يصل إلى 12 ساعة.

ولقد طورت ساعة Pixel Watch 2 الذكية من الألومنيوم المعاد تدويره بنسبة 100%، وتأتي الساعة الذكية بعدد من الوجوه والتي تنقسم بين 4 فئات.

كما تضم Pixel Watch 2 مستشعر بصري لضربات القلب، مع ميزة قياس نسبة الأكسجين في الدم، أيضاً تأتي المستشعرات بدقة أعلى بنسبة 40%.

أيضاً تدعم الساعة الذكية تتبع مستويات التوتر، كما تدعم المستخدم بتقرير مفصل لجودة النوم، والتي تتضمن ميزة إستشعار حرارة الجلد.

كما تقدم جوجل الساعة الذكية بإشتراك في خدمة “Fitbit Premium” الذي يرتكز على الذكاء الإصطناعي لتحليل آداء المستخدم، مع الإستفادة من جميع البيانات التي تم جمعها من المستخدم.

أيضاً تأتي ساعة Pixel Watch 2 بمعايير 5ATM/IP68 لمقاومة الماء والغبار لذا تقدم الساعة دعم جيد للمستخدم في السباحة، كما تدعم تقنية UWB وهي ميزة تدعم تعقب موقع الساعة الذكية عبر خدمة “Find My Device”.

كما تأتي الساعة بميزة مشاركة الموقع أثناء الطوارئ لجهات الإتصال الموثوقة، وتتوفر Google Pixel Watch 2 بسعر 350 دولار للنموذج الذي يدعم الإتصال عبر البلوتوث فقط، كما يتوفر نموذج يدعم الإتصال بشبكات LTE بسعر 400 دولار.

المصدر

اعلان





