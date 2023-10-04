شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واتساب يعمل على ميزة خصوصية جديدة.. ما هي وكيف ستحمي المستخدمين؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعمل تطبيق واتساب على تطوير ميزة خصوصية محسنة تهدف إلى حماية عناوين IP للمستخدمين أثناء المكالمات، وهي متاحة حاليًا لبعض مختبري الإصدار التجريبي من iOS، وفقا لتقرير صادر عن WABetaInfo.

وللوصول إلى هذه الميزة يحتاج المستخدمون إلى تثبيت WhatsApp لنظام التشغيل iOS الإصدار 23.20.1.73.

وفقًا للتقرير، سيظهر قسم جديد ضمن شاشة إعدادات الخصوصية للسماح للمستخدمين بتمكين تجربة أكثر أمانًا أثناء مكالمات الصوت والفيديو.

من خلال خيار "حماية عنوان IP في المكالمات"، سيجعل WhatsApp من الصعب بالتأكيد على الأشخاص الآخرين في المكالمة استنتاج موقعك وعنوان IP الخاص بك حيث سيتم ترحيل المكالمات على جهازك بشكل آمن من خلال خوادمهم.

من المهم ملاحظة أن هذه الميزة اختيارية تمامًا، ويمكن للمستخدمين اختيار تمكينها بناءً على تفضيلاتهم الشخصية ومخاوفهم الأمنية.

ومن خلال تنشيط خيار ترحيل المكالمات، ستضيف مستوى إضافيًا من عدم الكشف عن هويتك إلى اتصالاتك.

وهذه الحماية الإضافية تأتي على حساب جودة مكالمة أبطأ، حيث يجب أن تنتقل البيانات عبر خوادم واتساب لإخفاء الهوية.

كذلك أصدرت منصة المراسلة الشهيرة، واتساب، إعلانًا هامًا بشأن وقف خدماتها لأجهزة مختارة تعمل بنظام Android وiPhone بدءًا من الأسبوع المقبل. اعتبارًا من 24 أكتوبر 2023، لن يقدم واتساب الدعم لطرز محددة من الهواتف الذكية القديمة.