شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واتساب يعمل على ميزة خصوصية جديدة.. ما هي وكيف ستحمي المستخدمين؟ والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يعمل تطبيق واتساب على تطوير ميزة خصوصية محسنة تهدف إلى حماية عناوين IP للمستخدمين أثناء المكالمات، وهي متاحة حاليًا لبعض مختبري الإصدار التجريبي من iOS، وفقا لتقرير صادر عن WABetaInfo.
وفقًا للتقرير، سيظهر قسم جديد ضمن شاشة إعدادات الخصوصية للسماح للمستخدمين بتمكين تجربة أكثر أمانًا أثناء مكالمات الصوت والفيديو.
من المهم ملاحظة أن هذه الميزة اختيارية تمامًا، ويمكن للمستخدمين اختيار تمكينها بناءً على تفضيلاتهم الشخصية ومخاوفهم الأمنية.
ومن خلال تنشيط خيار ترحيل المكالمات، ستضيف مستوى إضافيًا من عدم الكشف عن هويتك إلى اتصالاتك.
وهذه الحماية الإضافية تأتي على حساب جودة مكالمة أبطأ، حيث يجب أن تنتقل البيانات عبر خوادم واتساب لإخفاء الهوية.
كذلك أصدرت منصة المراسلة الشهيرة، واتساب، إعلانًا هامًا بشأن وقف خدماتها لأجهزة مختارة تعمل بنظام Android وiPhone بدءًا من الأسبوع المقبل. اعتبارًا من 24 أكتوبر 2023، لن يقدم واتساب الدعم لطرز محددة من الهواتف الذكية القديمة.
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