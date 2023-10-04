شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إطلاق Google Pixel 8 .. أبرز 7 منتجات كشفت عنها جوجل اليوم فى مؤتمرها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لقد انتهى حدث إطلاق Pixel الأخير من جوجل، وعلى الرغم من أن بعض المنتجات التي كشفت عنها جوجل تم تسريبها مسبقًا، إلا أن الشركة تمكنت من تقديم بعض المفاجآت، وفيما يلى إليك أهم الإعلانات من حدث Made by Google.





هاتف Pixel 8 Pro يصل بسعر مرتفع ومستشعر لدرجة الحرارة

أعلنت Google رسميًا عن هاتف Pixel 8 Pro، ويأتي مع عدد لا بأس به من الترقيات، يتضمن ذلك مجموعة شرائح Tensor G3، إلى جانب مجموعة كاميرا خلفية محدثة مع مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل، وعدسة تليفوتوغرافي بدقة 48 ميجابكسل مع تقريب 5x، وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 48 ميجابكسل، وسيحتوي أيضًا على ميزة Zoom Enhance الجديدة التي يمكنها إضافة تفاصيل إلى الصورة بأثر رجعي عند الضغط عليها للتكبير.

ويأتي Pixel 8 Pro أيضًا مزودًا بقارئ درجة الحرارة الذي تقول Google إنه يمكنك استخدامه لقياس درجة حرارة الأسطح والأشياء بدقة، وربما حتى جسمك قريبًا، في حين أن الجهاز الرئيسي سيحتفظ بنفس الشاشة مقاس 6.7 بوصة مثل سابقتها، فإنه سيحتوي على تقنية LTPO وأقصى سطوع يبلغ 2400 شمعة في المتر المربع.

ترفع كل هذه الميزات سعر Pixel 8 Pro المبدئي إلى 999 دولارًا، مما يجعله أغلى بـ 100 دولار من Pixel 7 Pro. يأتي باللون الأسود والبورسلين والأزرق الفاتح ومتاح للطلب المسبق اليوم. ومن المتوقع أن يبدأ الشحن في 12 أكتوبر.





هاتف Pixel 8 أصغر حجمًا ولكنه أقوىكما حصل هاتف Pixel 8 الجديد على تعزيز في الأداء بفضل إضافة معالج Google G3 Tensor، ومع شاشة OLED مقاس 6.2 بوصة، يكون الهاتف أصغر قليلاً من سابقه، وعلى الرغم من أن هذه الشاشة ليست LTPO مثل Pixel 8 Pro، إلا أنها لا تزال توفر معدل تحديث مطور يبلغ 120 هرتز مع ذروة سطوع تبلغ 2000 شمعة في المتر المربع.

وبالإضافة إلى ذلك، سيحتوي هاتف Pixel 8 على كاميرتين مع كاميرا رئيسية مطورة بدقة 50 ميجابكسل وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل. سيتمكن كل من Pixel 8 وPixel 8 Pro أيضًا من الوصول إلى ميزات التحرير الجديدة المدعومة بالذكاء الاصطناعي داخل صور Google، بما في ذلك Magic Editor وBest Take.

على الرغم من الشاشة الأصغر، يحصل هاتف Pixel 8 أيضًا على ارتفاع في السعر بمقدار 100 دولار مثل Pixel 8 Pro، ليصل سعره المبدئي إلى 699 دولارًا (أو 799 دولارًا إذا قمت بشرائه من Verizon)، وسيأتي Pixel 8 باللون الوردي أو الأسود أو البندقي، مع بدء الطلبات المسبقة اليوم ومن المتوقع أن يبدأ الشحن في 12 أكتوبر.

الكشف عن Pixel Watch 2 بمزيد من أجهزة الاستشعار ومعالج أفضل

على الرغم من أن ساعة Pixel Watch 2 قد لا تبدو مختلفة تمامًا عن ساعة Pixel Watch الأصلية، إلا أنها تأتي مع الكثير من التحسينات، مثل معالج Qualcomm Snapdragon W5 الأكثر كفاءة والذي يسمح بعمر بطارية يصل إلى 24 ساعة حتى مع شاشة تعمل دائمًا تشغيل.

هناك مستشعرات جديدة لدرجة حرارة الجلد والنشاط الكهربائي المستمر الذي يتيح ميزة جديدة للكشف عن الإجهاد بالإضافة إلى طريقة لتسجيل بدء التمرين وتوقفه تلقائيًا لسبعة أنشطة، وتحتوي ساعة Pixel Watch 2 أيضًا على مستشعر جديد متعدد المسارات لمعدل ضربات القلب والذي يقيس معدل ضربات قلبك بطرق وأماكن أكثر.

ويمكنك طلب Pixel Watch 2 مسبقًا اليوم، والذي يكلف 349.99 دولارًا لإصدار GPS و 399.99 دولارًا لإصدار LTE، وسيأتي باللون الفضي والأزرق والفضي والأبيض والذهبي والبندق والأسود بالكامل، ومن المتوقع أن يبدأ الشحن في 12 أكتوبر.





ألوان ومميزات جديدة لـ Pixel Buds Proحصلت Pixel Buds Pro على لونين جديدين لتتناسب مع تشكيلة Pixel 8: الأزرق الفاتح والخزف، لكن الألوان الجديدة ليست هي التحديثات الوحيدة التي تحصل عليها السماعات، حيث أعلنت جوجل أنها تطرح أيضًا ميزة اكتشاف المحادثة، والتي ستؤدي إلى إيقاف الصوت تلقائيًا وتشغيل وضع الشفافية عندما تكتشف أنك تتحدث.

وتحاول جوجل أيضًا تحسين جودة المكالمات الصوتية من خلال إضافة تقنية Bluetooth Super Wideband، والتي تقول إنها ستجعل صوتك “أكمل وأكثر وضوحًا”، وستدعم Buds Pro أيضًا ميزة Clear Calling من Google والتي تساعد على تقليل ضوضاء الخلفية أثناء المكالمات، وستكون كلتا الميزتين متاحتين في تحديث البرنامج الثابت القادم.

وستبلغ تكلفة Pixel Buds Pro الجديدة باللونين الأزرق والخزفي 199.99 دولارًا – وهو نفس سعر الألوان الأخرى في المجموعة – وهي متاحة للطلب المسبق الآن.





طرح أندرويد 14وصل Android 14 أخيرًا، ويقدم دعمًا محسنًا لمفتاح المرور، وميزة جديدة لتتبع الصحة، والعديد من تحديثات التخصيص، إحدى ميزات التخصيص الرائعة التي تصل مع Android 14 هي إنشاء خلفيات AI، والتي يمكنك استخدامها لإنشاء خلفية جديدة بمجرد وصف صورة.

وسيكون الإصدار الأحدث من نظام تشغيل جوجل متاحًا لهواتف Pixel 4A 5G والأحدث أولاً، بينما ستضيف هواتف الشركات الأخرى، بما في ذلك Samsung وNothing وOnePlus، دعمًا “في وقت لاحق من هذا العام”.





7 سنوات دعم لجهاز Pixel 8إلى جانب إطلاق هاتفي Pixel 8 و8 Pro، أعلنت شركة جوجل أنها ستوفر سبع سنوات من "تحديثات نظام التشغيل والأمان وإسقاط الميزات" لكلا الهاتفين، وهذا يعني أن مستخدمي Pixel 8 يمكنهم توقع الحصول على التحديثات حتى عام 2030، ولم تقدم Google سابقًا سوى ما يصل إلى خمس سنوات من التحديثات الأمنية وثلاث سنوات من تحديثات Android على طرز Pixel الأقدم.





مساعد جوجل المعزز بالذكاء الاصطناعيأطلقت Google برنامج Assistant with Bard، وهو إصدار معزز بالذكاء الاصطناعي من المساعد الشخصي الذي سيأتي إلى Android وiOS “في الأشهر المقبلة”، وسيتم دمج الأداة مع تطبيقات Google مثل Gmail وDocs وستكون قادرة على مساعدتك في القيام بأشياء مثل إنشاء تعليق لصورة وإنشاء قوائم البقالة والعثور على المعلومات في صندوق بريدك الإلكتروني.