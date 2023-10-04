شكرا لقرائتكم خبر عن جوجل تضيف الذكاء الاصطناعي لمساعدها الافتراضي..كيف يفيد المستخدم؟ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة جوجل اليوم الأربعاء، عن خطط لإضافة قدرات الذكاء الاصطناعي التوليدي إلى مساعدها الافتراضي.

وقال مسؤول تنفيذي في الشركة، إن الذكاء الاصطناعي سيسمح للمساعد بالقيام بأشياء، مثل مساعدة الأشخاص على التخطيط لرحلة، أو متابعة رسائل البريد الإلكتروني ثم طرح أسئلة.

وذكرت جوجل التابعة لألفابت أنها تخطط لإضافة خصائص من الذكاء الاصطناعي التوليدي من روبوت الدردشة (بارد) الخاص بها لنسخة مساعد افتراضي من إنتاجها بهدف تقديم مساعدة شخصية بقدرات منطقية وتوليدية على الأجهزة المحمولة.

سباق استخدام الذكاء الاصطناعي

تتسابق جوجل وشركات أخرى للتكنولوجيا على وضع شكل من أشكال الذكاء الاصطناعي التوليدي في المنتجات الجديدة أو الحالية، من بينها شركات ميتا بلاتفورمز وأمازون ومايكروسوفت التي كثفت جهودها في هذا المجال خلال العام الجاري.

وأضافت نائبة رئيس شركة جوجل ومدير عام برنامجي مساعد جوجل وبارد،سيسي هسياو، أن الإصدار الجديد من مساعد جوجل سيكون لديه إمكان الوصول إلى كاميرا وميكروفون الهاتف المحمول، وسيسمح للمستخدمين بإدخال الصور أو الصوت في نموذج لغة كبير للمساعدة في الإجابة على الأسئلة.

وأوضحت أن الإصدار لن يتضمن خصائص لإدرار دخل، لأن جوجل لا تزال في "مرحلة التعلم" فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي التوليدي.

وقالت: "جوجل إن البرنامج الجديد سيتاح "قريبا" على برنامجها للاختبارات الموثوق به، لكنها لم تكشف عن تاريخ الإصدار.