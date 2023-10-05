شكرا لقرائتكم خبر عن آبل تصدر تحديثا لنظام تشغيلها لحل ارتفاع حرارة آيفون 15 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصدرت أبل أمس الأربعاء تحديثا لنظام تشغيلها (آي. أو. إس 17) لحل مشكلة ارتفاع درجة الحرارة المتعلقة بأحدث هواتفها آيفون 15.

وأُطلقت السلسلة ذات الهيكل المصنوع من التيتانيوم الشهر الماضي مزودة بشريحتها المتطورة (إيه.17) في هواتف برو وبرو ماكس، مما يجعلها ملائمة لأحدث ألعاب الفيديو.

وبعد إطلاق إصدارات آيفون 15 بفترة قصيرة، شكا المستخدمون من أن فترة تشغيل البطارية قصيرة وأن درجة حرارتها ترتفع بشدة.

درجة حرارة آيفون

قال متحدث باسم أبل، الأربعاء، إن التحديث الأخير لنظام تشغيل (آي.أو.إس 17) يتضمن "إصلاحات مهمة للعيوب وتحديثات أمنية ومعالجة مشكلة ربما تتسبب في جعل درجة حرارة آيفون ترتفع أكثر من المتوقع.

وبعد تلقيها شكاوى من أن درجة حرارة الهواتف الجديدة ترتفع بشدة، ذكرت أبل هذا الأسبوع أن هذه المشكلة ربما تظهر في أول بضعة أيام "بعد إعداد الجهاز أو إعادة ضبطه بسبب تزايد نشاط التطبيقات في الخلفية".

وأفادت الشركة بأن تحديثات صدرت في الآونة الأخيرة لبعض تطبيقات الطرف الثالث مثل إنستجرام التابع لميتا تبطئ النظام، مضيفة أن إصدارات برو لا توجد بها مشكلة ارتفاع درجة الحرارة بشكل مفرط بسبب التصميم، فالهيكل الجديد المصنوع من التيتانيوم يسهم في تحسين تشتيت الحرارة.