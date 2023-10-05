شكرا لقرائتكم خبر عن إندونيسيا.. "تيك توك" توقف "التجارة الإلكترونية".. اعرف السبب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت منصة التواصل الاجتماعي الصينية "تيك توك" اعتزامها وقف خدمة التجارة الإلكترونية لمستخدميها في إندونيسيا، بعد قرار السلطات الإندونيسية حظر هذه الخدمة على تطبيق بث الفيديوهات القصيرة.

وقالت منصة تيك توك في بيان، إن "أولويتنا هي استمرار التزامنا بالقوانين والتنظيمات المحلية، ولهذا لن نستمر في تقديم صفقات التجارة الإلكترونية على خدمة تيك توك شوب إندونيسيا اعتبارًا من الساعة الخامسة مساء بالتوقيت المحلي اليوم، وسنواصل التعاون مع السلطات المعنية في هذا المسار".

حماية المتاجر الحقيقية

وأصدرت وزارة التجارة الإندونيسية في الأسبوع الماضي قرارًا بضرورة حذف خدمة التجارة الإلكترونية من تطبيق التواصل الاجتماعي خلال أسبوع واحد.

وجاء قرار الحكومة الإندونيسية بحظر خدمات التجارة الإلكترونية على تطبيقات التواصل الاجتماعي، بعد دعوة الرئيس جوكو ويدودو مؤخرًا لتنظيم تطبيقات التواصل الاجتماعي بهدف حماية المتاجر الحقيقية.