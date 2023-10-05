شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: طريقة حذف حساب بلاى ستيشن الخاص بك .. خطوة بخطوة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد PLAYSTATION واحدة من أكبر العلامات التجارية للألعاب في العالم، حيث تضم PS4 وPS5 تحت حزامها، ولكن إذا انتقلت إلى نظام أساسي آخر مثل Xbox أو سئمت من اللعب بشكل عام، فقد تتساءل عما إذا كان بإمكانك حذف حسابك.

حيث قد يفكر البعض أيضًا في حذف حساب PlayStation Network الخاص بهم بعد ورود تقارير عن خرق غير مؤكد لبيانات Sony، ومهما كان السبب، فمن الممكن إغلاق حسابك على PlayStation Network، لكنك ستفقد جميع البيانات المرتبطة به، بما في ذلك المشتريات.

كيفية حذف حساب شبكة بلاي ستيشن - إذا كنت تريد حذف حساب PSN الخاص بك، فسيتعين عليك التواصل مع شركة Sony.

-قبل المضي قدمًا، تأكد من أن معرف تسجيل الدخول بالبريد الإلكتروني الخاص بك، بالإضافة إلى Online ID الخاص بك في متناول يدك.

- لإخبار شركة Sony برغبتك في حذف حسابك، ستحتاج إلى استخدام خيار الاتصال بالدعم.

- يمكنك الوصول إليه من موقع الشركة

- انقر على الحساب والأمن.

- ثم حدد تغيير المعرف عبر الإنترنت وأسئلة الحساب الأخرى.

- سيتعين عليك التمرير لأسفل للوصول إلى الدردشة المباشرة.

هل يمكنني استعادة حساب PSN المحذوف الخاص بي؟ بمجرد حذف بياناتك من PSN، لن يكون من الممكن استعادتها.