شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جيميل يطرح تفاعلات الرموز التعبيرية على أندرويد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعمل شركة جوجل على منح مستخدمي Gmail الفرصة للرد على رسائل البريد الإلكتروني باستخدام رمز تعبيري واحد على هواتف iOS وأندرويد، تم التكهن بهذه الميزة منذ الأسابيع القليلة الماضية.

تهدف هذه الميزة إلى السماح للمستخدمين "بالتعبير عن أنفسهم والاستجابة بسرعة". وفقًا لشركة جوجل، تم طرح تفاعلات الرموز التعبيرية في جيميل تدريجيًا على نظام أندرويد. وسيكون متاحًا لنظامي التشغيل iOS والويب "خلال الأشهر القليلة المقبلة".

طريقة إضافة الرموز التعبيرية

الزر بجوار قائمة النقاط الثلاث، يؤدي النقر عليه إلى فتح قائمة صغيرة حيث يمكن للمستخدمين الاختيار من بين الرموز

التعبيرية الافتراضية الخمسة، بمجرد تحديده،

يظهر هذا الرمز التعبيري في شريط التفاعل أسفل الرسالة.

طريقة معرفة من أرسل الرموز التعبيرية في الرسائل الجماعية

يمكنك لمس رمز تعبيري مع الاستمرار لمعرفة من أرسله. خلف الكواليس، لديك القدرة على إزالة تفاعل الرموز التعبيرية بعد إضافتها كجزء من ميزة "ضمن الإرسال" الحالية (من 5 إلى 30 ثانية):

طريقة إزالة الرموز التعبيرية

لإزالة تفاعل رمز تعبيري، في الإشعار الموجود أسفل رسالتك، اضغط على تراجع.

يمكنك فقط تغيير فترة "التراجع عن الإرسال" على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

ماذا لو كان المستلم يستخدم الإصدار القديم من تطبيق جيميل؟

إذا كان الشخص الذي ترسل إليه تفاعلًا تعبيريًا ليس لديه عنوان جيميل، فقد يتلقى رسالة بريد إلكتروني تحتوي على "تم التفاعل عبر جيميل" مع رابط، سيحدث هذا أيضاً إذا:

استخدم إصدارًا أقدم من تطبيق جيميل

اضبط طريقة عرض المحادثة على إيقاف التشغيل

استخدم حل بريد إلكتروني تابعًا لجهة خارجية، مثل Apple Mail أو Microsoft Outlook.

استخدم حساب العمل أو المدرسة.

تشمل الحالات الأخرى التي لا تعمل فيها تفاعلات الرموز التعبيرية ما يلي:

أنت في نسخة مخفية الوجهة.

لقد قمت بالفعل بإرسال أكثر من 20 رد فعل على نفس الرسالة.

يتم تشفير الرسالة باستخدام التشفير من جانب العميل

لدى المرسل عنوان رد مخصص.