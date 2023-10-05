شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: دراسة جديدة تركز على استخدام Apple Watch لمراقبة ضربات القلب عند الأطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلق باحثون في جامعة ستانفورد دراسة جديدة تركز على التحقيق في كيفية مساعدة Apple Watch في تحديد عدم انتظام ضربات القلب لدى الأطفال والشباب، وفقاً لموقع 9to5mac.

كما ذكرت My Healthy Apple لأول مرة، تريد الدراسة معرفة مدى دقة ميزة Apple Watch ECG للأطفال، وكيف يمكن مقارنتها بالمراقبة السريرية قصيرة المدى.

حصلت ميزات مراقبة القلب في Apple Watch على موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) للكشف عن عدم انتظام ضربات القلب لدى البالغين الذين تزيد أعمارهم عن 22 عامًا، ومن خلال دراسة "الاستفادة من التقنيات القابلة للارتداء للكشف عن عدم انتظام ضربات القلب لدى الأطفال"، يرغب باحثو جامعة ستانفورد في معرفة المزيد عن الدقة لدى الأطفال.

تقوم الدراسة بتزويد 100 طفل وشاب بساعة Apple Watch لمدة ستة أشهر، سيقوم الباحثون بمقارنة عدد أحداث عدم انتظام ضربات القلب التي تم قياسها بواسطة Apple Watch مع الأحداث التي تم قياسها باستخدام "جهاز مراقبة الإيقاع السريري القياسي".

في الوقت الحالي، يمكن أن يشكل علاج الأطفال الذين يحتاجون إلى مراقبة عدم انتظام ضربات القلب عبئًا ماليًا ووقتيًا كبيرًا على المرضى وأسرهم، وإن القدرة على استخدام Apple Watch لمراقبة معدل ضربات قلب الطفل وإيقاعه بشكل سلبي من معصمه فقط سيكون بمثابة تغيير في قواعد اللعبة بالنسبة لهؤلاء المرضى وعائلاتهم.

كانت جامعة ستانفورد رائدة في دراسات Apple Watch منذ طرح الجهاز، والجدير بالذكر أن الجامعة تعاونت مع شركة Apple لإطلاق دراسة Apple Heart Study، تألفت هذه الدراسة من أكثر من 400 ألف مشارك، ارتدى جميعهم ساعة Apple Watch، واستمرت لمدة ثمانية أشهر.