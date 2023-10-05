شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية الطباعة من جهاز Chromebook فى 5 خطوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كنت مستخدمًا جديدًا لنظام التشغيل ChromeOS وتحتاج إلى الطباعة من جهاز Chromebook فالأمر سهل وفقا لتقرير ديجيتال تريند.

صممت جوجل أجهزة Chromebook لتبسيط عملية الحوسبة مع الحفاظ على قوة هذه الأجهزة منخفضة التكلفة ومتعددة الاستخدامات بما يكفي لتلبية معظم الاحتياجات اليومية.

بشكل عام، العملية هي نفسها تقريبًا كما هي الحال مع أي جهاز كمبيوتر آخر ، إذا واجهت أي مشكلة، فمن الممكن أيضًا الرجوع إلى نظام Android الفرعي المدمج في أجهزة Chromebook الحديثة. ويتمتع Android بدعم أفضل من الشركات المصنعة للطابعات مقارنة بنظام التشغيل ChromeOS.

ويعد توصيل الطابعة بجهاز Chromebook أمرًا سهلاً للغاية عبر الإعدادات، ولكن نظام التشغيل ChromeOS له تخطيط مختلف عن نظامي التشغيل Windows وmacOS.

وإليك كيفية إعداد طابعة سلكية أو لاسلكية للطباعة من جهاز Chromebook.

إذا لم يكن لديك طابعة حتى الآن أو كنت تفكر في طراز جديد، فيجب عليك مراجعة دليلنا لأفضل الطابعات المتوافقة مع Chromebook التي يمكنك شراؤها، وهذا سيجعل كل شيء أسهل قليلا.

قم بإعداد طابعتك باستخدام Wi-Fi

إذا لم تكن طابعتك متصلة بشبكتك اللاسلكية بالفعل، فمن المحتمل أن تستخدم شاشة اللمس المضمنة أو تطبيق الهاتف الذكي لتوجيهك خلال معالج الإعداد، بخلاف ذلك ستحتاج إلى الدليل الذي يمكنك تنزيله من موقع الشركة المصنعة.

وإذا لم يكن لديك خيار استخدام الطباعة اللاسلكية، فانتقل إلى القسم التالي، ابدأ بتشغيل الطابعة والتأكد من أنها تعمل بشكل صحيح ومتصلة بالشبكة اللاسلكية.

الخطوة 1: افتح Launcher عن طريق تحديد الزر الدائري في أسفل اليسار.

الخطوة 2: ابدأ بكتابة "طابعة" في مربع البحث أعلى المشغل، ثم حدد إضافة طابعة من قائمة "أفضل التطابقات" أدناه.

الخطوة 3: إذا كنت قد أضفت طابعات بالفعل، فسيتم عرضها في قائمة الطابعات المحفوظة. أدناه مباشرةً، وسترى الطابعات التي يمكنك حفظها أو إعدادها .

قد تلاحظ جهاز HP OfficeJet Pro 9015e (الموضح كسلسلة 9010) في القائمة، ويعمل بشكل جيد مع جهاز Chromebook، ويعد Epson WorkForce WF-2930 خيارًا جيدًا أيضًا.

الخطوة 4: حدد حفظ أو إعداد لإضافة هذه الطابعات إلى قائمتك المحفوظة حتى تظهر كخيار عندما تحتاج إلى طباعة صورة أو مستند.

الخطوة 5: إذا لم تظهر طابعتك تلقائيًا، فاضغط فوق أيقونة Plus الزرقاء الموجودة على يمين إضافة طابعة، وتظهر نافذة منبثقة لإدخال الاسم وعنوان IP الخاص بالطابعة والبروتوكول (عادةً IPP) وقائمة الانتظار (عادةً ipp/print).