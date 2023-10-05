شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: طريقة إصلاح مشكلة الشاشة السوداء بـ APPLE TV .. خطوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كان جهاز APPLE TV الخاص بك عالق على شاشة سوداء مع صورة غريبة لأيقونة IPHONE وBLUETOOTH، هذا يعني أن جهاز APPLE TV الخاص بك قد واجه مشكلة تحتاج إلى إعادة ضبط.

يمكن أن تنشأ هذه المشكلة على APPLE TV HD وAPPLE TV 4K، وربما حدثت مشكلة أثناء تحديث النظام، وتشير إلى أن الجهاز يحتاج إلى الاسترداد أو استعادة إعدادات المصنع، وفقاً لموقع 9TO5MAC.

ما تحاول هذه الصورة إظهاره لك هو أنه يمكنك استرداد جهاز APPLE TV الخاص بك باستخدام جهاز IPHONE الخاص بك، ما تحتاجه هو جهاز IPHONE الخاص بك الذي يعمل بنظام IOS 17 أو إصدار أحدث، لذا تحقق من الإعدادات إذا كنت بحاجة إلى تحديث نظام تشغيل IPHONE الخاص بك أولاً.

بعد ذلك، افتح قفل هاتفك وأمسكه بالقرب من جهاز APPLE TV BOX، ستظهر لوحة منبثقة بيضاء على شاشة جهاز IPHONE الخاص بك لتأكيد رغبتك في بدء عملية استرداد APPLE TV، اضغط على متابعة، سيبدأ هذا عملية يقوم فيها جهاز IPHONE الخاص بك بإرسال البرامج الثابتة الضرورية لاسلكيًا إلى APPLE TV.

بعد انتهاء العملية، من المفترض أن يتم إعادة تشغيل جهاز APPLE TV الخاص بك بشكل طبيعي وستتمكن من استخدامه مرة أخرى.

إذا واجهت الصورة أعلاه ولم يكن لديك جهاز IPHONE يعمل بنظام IOS 17، فلن تتمكن من إجراء الاسترداد التلقائي، في هذه الحالات، ستحتاج إلى الاتصال بدعم APPLE الذي يمكنه مساعدتك في حل مشكلتك، قد يتضمن ذلك شحن جهاز APPLE TV BOX إليهم فعليًا حتى يتمكنوا من إجراء استعادة الجهاز.