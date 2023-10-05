تكنولوجيا: رصد هاتف Infinix Smart 8 في Geekbench بمعالج UniSoC T606

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة Infinix لإطلاق هاتف Infinix Smart 8 الذي رصد بالفعل في قاعدة بيانات Geekbench برقاقة معالج UniSoC T606.

أعتمد هاتف Infinix Smart 8 في FCC وTDRA إستعداداً للإعلان الرسمي عن هذا الإصدار، ومن جديد يظهر الهاتف في قاعدة بيانات Geekbench التي إستعرضت المواصفات الرئيسية لهذا الإصدار.

وتؤكد التسريبات على أن هاتف Infinix Smart 8 سيكون من بين إصدارات الشركة منخفضة التكلفة، ولقد رصد الهاتف عبر MySmartPrice بنموذج رقم X6525 في FCC وTDRA، كما أكدت تسريبات FCC على أن الهاتف يضم بطارية بقدرة 4900 mAh، ويدعم شاحن بقدرة 10W.

كما أوضحت تسريبات FCC أن هاتف Smart 8 يدعم الإتصال بشبكات 4G، أيضاً يتميز الهاتف بأبعاد 164 في 76 في 9مم.

ولقد ظهر Infinix Smart 8 في منصة Geekbench 4.3 بمعالج UniSoC المميز بتردد 1.61GHz، وكرت شاشة Mali G57، وتشير التوقعات أن المعالج الذي يدعم هاتف Infinix Smart 8 هو UniSoC T606.

أيضاً سجل الهاتف 1531 نقطة في إختبارات الأنوية الأحادية، و5048 نقطة في إختبارات الأنوية المتعددة، كما يأتي الهاتف بنظام تشغيل Android 13 وذاكرة عشوائية 3 جيجا بايت رام، لذا نترقب الإعلان الرسمي لمزيد من التفاصيل.

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